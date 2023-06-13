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الكويت تبرم صفقة مع تركيا لشراء طائرات مسيرة

الكويت تبرم صفقة مع تركيا لشراء طائرات مسيرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أبرمت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الثلاثاء، تعاقدا مع تركيا، لتوريد منظومة طائرات بدون طيار، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي.

واتفق الطرفان على توريد منظومة الطائرات من دون طيار من طراز "بيرقدار TB2"، للكويت بقيمة 367 مليون دولار.

وقال الجيش الكويتي، إن الصفقة تمت عن طريق التفاوض المباشر بين حكومتي الكويت وتركيا، من دون دخول أي وسطاء.

وحسب بيان للجيش، فإن التعاقد يأتي بهدف "تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي، حيث تتمتع هذه الطائرات بإمكانيات فنية عالية في تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والاستهداف ودعم العمليات العسكرية، بالإضافة إلى توفيرها للمعلومات الاستخباراتية، كما أنها تمتاز بقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة بما فيها الصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الذكية".

وتابع البيان: "تم اختبار هذا النوع من الطائرات بدولة الكويت في شهر يوليو 2019، محققة مدة طيران قياسية بلغت 27 ساعة و3 دقائق من دون انقطاع في ظل ظروف مناخية صعبة كارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح والعواصف الرملية"، وفق (سكاي نيوز) عربية.

وتعد طائرة بيرقدار TB2 التركية من أفضل الطائرات من دون طيار في العالم من حيث الاستخدامات المتعددة، حيث إنها تأتي بطول 6.5 متر وعرض 12 متر، وقدرة على التحليق بحمولة تصل إلى 650 كيلوغراما كحد أقصى، ومدى يصل إلى 150 كيلومترا، وبسرعة تصل إلى 70 عقدة (130 كيلومترا في الساعة) وقدرة على الطيران لمدة تصل لأكثر من 24 ساعة من دون انقطاع.

ويشمل عقد الصفقة "تجهيز منشآت خاصه لتلك الطائرات، تتضمن تسليحها، ومعدات الحرب الإلكترونية، ومحطات التحكم الأرضية المتنقلة المتوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي، وتوفير الصيانة اللازمة والإمدادات اللوجستية لها، مع ضمان مدة الصلاحية لجميع قطع الغيار خلال فترة العقد، وتوفير معدات الدعم والاختبارات الأرضية، وتدريب الطيارين والفنيين من الكوادر الوطنية، وتوفير جميع النشرات الفنية المطورة، وإنشاء نظام للمحاكاة، مع توفير الدعم الفني لمدة 3 سنوات.

وختم البيان: "تعتبر دولة الكويت هي الدولة رقم 28 على مستوى العالم التي تبرم عقد شراء مثل هذه الطائرات المسيرة، بعد امتلاك العديد من الدول الشقيقة والصديقة لها".

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