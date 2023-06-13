السعودية تترأس مؤتمراً دولياً لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان





ووفق وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، فإنه سيتم الإعلان عن التعهدات ودعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، يوم 19 حزيران/يونيو الجاري.



وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إنه "منذ بداية الأزمة في السودان، كانت المملكة حاضرة لتخفيف معاناة الشعب السوداني عبر تقديم المساعدات الإنسانية، وإجلاء المتضررين، وتيسير المحادثات السياسية في مدينة ⁧‫جدة⁩، وغيرها من المبادرات"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وتابع الأمير فيصل بن فرحان: "نتطلع إلى مشاركة واسعة من الدول المانحة للمساهم في تخفيف آثار هذه الأزمة. المملكة مستمرة في مساعيها الحميدة لتخفيف المصاب هناك، والأمل يحدوها بأن تنتهي هذه المأساة الإنسانية في القريب العاجل".



وجددت وزارة الخارجية السعودية "تأكيد المملكة على وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، ومن ذلك ما وجه به الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار، وتنظيم حملة شعبية لتخفيف المعاناة التي يمر بها الشعب السوداني، إضافة إلى عمليات الإجلاء لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة ومنسوبي المنظمات الدولية من جمهورية السودان.



كما أعربت الوزارة عن "استمرار المملكة مع الولايات المتحدة في تيسير وتقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع في محادثات مدينة جدة، بهدف تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني وإنهاء الأزمة عبر الحوار السياسي".



رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن ترأس المملكة العربية السعودية مؤتمرا رفيع المستوى لدعم السودان، وذلك بشكل مشترك مع قطر ومصر وألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.