عربي

السعودية تترأس مؤتمراً دولياً لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان

السعودية تترأس مؤتمراً دولياً لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان
معارك مسلحة في السودان
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن ترأس المملكة العربية السعودية مؤتمرا رفيع المستوى لدعم السودان، وذلك بشكل مشترك مع قطر ومصر وألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ووفق وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، فإنه سيتم الإعلان عن التعهدات ودعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، يوم 19 حزيران/يونيو الجاري.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إنه "منذ بداية الأزمة في السودان، كانت المملكة حاضرة لتخفيف معاناة الشعب السوداني عبر تقديم المساعدات الإنسانية، وإجلاء المتضررين، وتيسير المحادثات السياسية في مدينة ⁧‫جدة⁩، وغيرها من المبادرات"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وتابع الأمير فيصل بن فرحان: "نتطلع إلى مشاركة واسعة من الدول المانحة للمساهم في تخفيف آثار هذه الأزمة. المملكة مستمرة في مساعيها الحميدة لتخفيف المصاب هناك، والأمل يحدوها بأن تنتهي هذه المأساة الإنسانية في القريب العاجل".

وجددت وزارة الخارجية السعودية "تأكيد المملكة على وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، ومن ذلك ما وجه به الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار، وتنظيم حملة شعبية لتخفيف المعاناة التي يمر بها الشعب السوداني، إضافة إلى عمليات الإجلاء لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة ومنسوبي المنظمات الدولية من جمهورية السودان.

كما أعربت الوزارة عن "استمرار المملكة مع الولايات المتحدة في تيسير وتقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع في محادثات مدينة جدة، بهدف تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني وإنهاء الأزمة عبر الحوار السياسي".

أخبار ذات صلة

الكويت تبرم صفقة مع تركيا لشراء طائرات مسيرة

الكويت تبرم صفقة مع تركيا لشراء طائرات مسيرة

السعودية تترأس مؤتمراً دولياً لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان

السعودية تترأس مؤتمراً دولياً لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان

الجيش الأردني يُعلن إسقاط مسيّرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

الجيش الأردني يُعلن إسقاط مسيّرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية المصري ووينسلاند بشأن الوضع الفلسطيني

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية المصري ووينسلاند بشأن الوضع الفلسطيني

إصابة 22 جندياً أميركياً جرّاء حادث مروحية في سوريا

إصابة 22 جندياً أميركياً جرّاء حادث مروحية في سوريا

السودان: هدوء نسبي مع استمرار جهود إنهاء القتال

السودان: هدوء نسبي مع استمرار جهود إنهاء القتال

فلسطين تتصدر مباحثات وزير الخارجية المصري وتور وينسلاند

فلسطين تتصدر مباحثات وزير الخارجية المصري وتور وينسلاند

مصر تعلن زيادة إنتاجها من النفط

مصر تعلن زيادة إنتاجها من النفط

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وصفها بـ &quot;التاريخية&quot;.. سعد يوقع اتفاقية حول برنامج عمل لحماية حقوق العمال المهاجرين

وصفها بـ "التاريخية".. سعد يوقع اتفاقية حول برنامج عمل لحماية حقوق العمال المهاجرين

جنين: الاحتلال يغلق طرقاً بالسواتر الترابية ويداهم منازل ويعتقل شابين في يعبد

جنين: الاحتلال يغلق طرقاً بالسواتر الترابية ويداهم منازل ويعتقل شابين في يعبد

المركز الفلسطيني يُدلي بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية

المركز الفلسطيني يُدلي بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية

الرجوب يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام على آخر المستجدات السياسية

الرجوب يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام على آخر المستجدات السياسية

يديعوت أحرونوت: إسرائيل ستروج لآلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة رغم المعارضة الأميركية

يديعوت أحرونوت: إسرائيل ستروج لآلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة رغم المعارضة الأميركية

الجهاد الإسلامي: استهداف الجنود قرب الريحان رد مباشر على جرائم الاحتلال

الجهاد الإسلامي: استهداف الجنود قرب الريحان رد مباشر على جرائم الاحتلال

حماس تنعى الشهيد حشاش وتؤكد استمرار المقاومة

حماس تنعى الشهيد حشاش وتؤكد استمرار المقاومة

إطلاق المنصة الأوروبية الفلسطينية للاستثمار في القطاع الزراعي

إطلاق المنصة الأوروبية الفلسطينية للاستثمار في القطاع الزراعي

منوعات

محمد رمضان يعلن وجود جزء ثاني من جعفر العمدة

محمد رمضان يعلن وجود جزء ثاني من جعفر العمدة

مايا دياب تتصدر الترند بتصريحات جريئة لها

مايا دياب تتصدر الترند بتصريحات جريئة لها

سميرة سعيد: قطار الحياة فرمنا كلنا

سميرة سعيد: قطار الحياة فرمنا كلنا

لن تصدق.. نانسي عجرم تتألق بفستان بسعر خيالي

لن تصدق.. نانسي عجرم تتألق بفستان بسعر خيالي

مروة عبد المنعم تشكو قلة الأعمال المعروضة عليها بعد أزمتها الأخيرة

مروة عبد المنعم تشكو قلة الأعمال المعروضة عليها بعد أزمتها الأخيرة

بالصور.. آيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة وقوام جذاب

بالصور.. آيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة وقوام جذاب

بالفيديو.. حمو بيكا يعلن حمل زوجته الأول

بالفيديو.. حمو بيكا يعلن حمل زوجته الأول

تامر حسني يكشف موعد طرح فيلمه الجديد

تامر حسني يكشف موعد طرح فيلمه الجديد

شاهد.. الظهور الأول لميرنا نور الدين بعد زواجها

شاهد.. الظهور الأول لميرنا نور الدين بعد زواجها

أنغام تتصدّر الترند بتعليقها على فوز الأهلي .. ماذا قالت؟

أنغام تتصدّر الترند بتعليقها على فوز الأهلي .. ماذا قالت؟

عربي

الكويت تبرم صفقة مع تركيا لشراء طائرات مسيرة

الكويت تبرم صفقة مع تركيا لشراء طائرات مسيرة

السعودية تترأس مؤتمراً دولياً لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان

السعودية تترأس مؤتمراً دولياً لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان

الجيش الأردني يُعلن إسقاط مسيّرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

الجيش الأردني يُعلن إسقاط مسيّرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية المصري ووينسلاند بشأن الوضع الفلسطيني

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية المصري ووينسلاند بشأن الوضع الفلسطيني