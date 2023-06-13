عرين الأسود لـ مقاتليها": تجهزوا لمعركة قريبة يُعد لها الاحتلال شمال الضفة

وجهت مجموعات "عرين الأسود" اليوم الثلاثاء، رسالة إلى مقاتليها وأيضاً لمقاتلي الفصائل الفلسطينية، بشأن تهديدات الاحتلال بشن عملية عسكرية شمال الضفة.





وقالت مجموعات "عرين الأسود": "تجهزوا بكل شيء لمعركة قريبه يعد لها العدو في شمال الضفة، ولنكن على قدر هذه الأمانة التي أوكلت لنا، وثقوا بالله وبعرينكم الذي لن يخذلكم، فلا مجال للتراجع ولا مجال للاستسلام".





وأضافت: "لا مجال للاستسلام، ولا مجال لأي مناورة، لا مجال للرجوع للوراء خطوة واحده، العدو هو من أوغلَ في دماء أبناء شعبنا، وعليه أن يتحمل القادم كله".





وتابعت: بأن "هذا العرين قد أُسّسَ بدماء الشهداء ووصاياهم وأماناتهم محفوظة، وقطار المقاومة المنطلق لا يعرف الرجوع".





يشار إلى أن قناة (كان) الإسرائيلية تساءلت مساء اليوم حول إمكانية شن عملية عسكرية في جنين قريباً.

وقالت: هل نقترب من عملية عسكرية في جنين؟".

وتابعت: "في ظل استمرار ارتفاع وتيرة عمليات إطلاق النار، يدرك كل من (شاباك) والجيش أنه من الضروري زيادة القوة الهجومية في منطقة شمال الضفة وحينها يمكن الافتراض أننا سنذهب لعملية عسكرية".



