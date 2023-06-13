شؤون فلسطينية

شاهد: قوة خاصة إسرائيلية تعتقل شاباً جنوب بيت لحم

شاهد: قوة خاصة إسرائيلية تعتقل شاباً جنوب بيت لحم
قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شابا من مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وتحديدا المدخل الرئيس، على شارع القدس- الخليل، واعتقلت الشاب أحمد محمد حسن الزغاري (20 عاما)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن الشاب الزغاري، جريح وأسير سابق، وهو شقيق الأسيرين لؤي وأشرف الزغاري.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من طولكرم خلال زيارته لشقيقه الأسير في سجن (جلبوع).

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن "الاحتلال اعتقل الشاب أحمد باسم جعار (23 عامًا) من طولكرم، خلال زيارته لشقيقه الأسير شادي في سجن (جلبوع)"، مشيرا إلى أن شادي اُعتقل في شهر أيلول/سبتمبر 2022، وما يزال موقوفًا.


 

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