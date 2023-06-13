دونالد ترامب رهن الاعتقال

رام الله - دنيا الوطنبعدما بات أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة توجّه له هيئة محلفين فيدرالية كبرى اتهامات، وصل الرئيس السابق دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، إلى مقر المحكمة في ميامي، حيث يواجه اتهامات بإساءة التعامل مع أسرار حكومية.يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه شبكة (سي إن إن)، بأن ترامب الآن رهن الاعتقال بقضية الوثائق السرية.وقال عبر منصته "ترو سوشال"، الثلاثاء، إن أميركا تمر حاليا في أحد أكثر الأيام حزنا في تاريخها، وفق نقل موقع (العربية).وتم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط مقر المحكمة الواقعة وسط المدينة، حيث يتوقع أن ينفي ترمب أكثر من 30 تهمة بنقل عشرات الوثائق السرية لدى مغادرته البيت الأبيض في 2021 وعرقلة جهود استعادتها.ووجهت لترامب سابقاً 37 تهمة في قضية الوثائق هذه التي عثر عليها في منزله بمار إيه لاغو العام الماضي، بعد مداهمة لـ (إف بي آي)، إثر تمنعه لأشهر عن تسليمها.ويرى ممثلو الادعاء أن الرئيس السابق أساء التعامل مع تلك الوثائق السرية التي تضمنت بعضاً من أكثر الأسرار الأمنية حساسية في البلاد، إثر مغادرته البيت الأبيض في 2021.