جنين: الاحتلال يغلق طرقاً بالسواتر الترابية ويداهم منازل ويعتقل شابين في يعبد

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، الطرق الفرعية لبلدة يعبد جنوب غرب جنين، بالسواتر الترابية، وداهمت عدة منازل، واعتقلت شابين.وذكرت مصادر محلية وأمنية، أن الاحتلال أغلق الطريق الرابطة بين يعبد ومريحة وعدد من الطرق الفرعية بالسواتر الترابية، وشدد من حصاره العسكري على البلدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل وفتشتها واستجوبت سكانها، واعتقلت الشابين مؤمن محمود عبادي وأحمد ناصر عبادي بعد مداهمة منزليهما في حي "الملول"، كما استولت على مركبة، مشيرةً إلى أن عدة أحياء في البلدة تشهد مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت البلدة، منذ ساعات العصر، وداهمت عدة أحياء فيها، وأغلقت حاجز "دوتان" العسكري، ونصبت الحواجز العسكرية على مداخلها، بذريعة تعرض مركبة مستوطنين لإطلاق نار.