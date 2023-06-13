حماس تُعلق على عملية إطلاق النار قرب جنين

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، على عملية إطلاق النار قرب مدينة جنين، والتي أسفرت عن إصابة أربعة جنود إسرائيليين ومستوطن.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إصابة أربعة جنود من الجيش، بالإضافة إلى مستوطن، في عملية إطلاق النار قرب جنين.





وقال في تصريح له، إن أربعة جنود من الجيش الإسرائيلي، أصيبوا في عملية إطلاق نار وقعت قرب جنين، بالإضافة إلى إصابة مستوطن بجروح طفيفة.



