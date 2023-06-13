شؤون فلسطينية

حماس تُعلق على عملية إطلاق النار قرب جنين

حماس تُعلق على عملية إطلاق النار قرب جنين
آثار عملية إطلاق النار قرب جنين
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، على عملية إطلاق النار قرب مدينة جنين، والتي أسفرت عن إصابة أربعة جنود إسرائيليين ومستوطن.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "العملية البطولية اليوم في جنين ضد جنود الاحتلال، تثبت قدرة المقاومة في الضفة على مفاجأة الاحتلال وتوجيه الضربات لجيشه".

وشدد على أن "‏هذه العمليات تأكيد جديد على فشل الاحتلال في وقف المقاومة، وعجزه الكامل عن حسم المعركة".

وتابع: بأن "‏المقاومة ستواصل توجيه ضرباتها ضد الاحتلال حتى طرده عن كامل أرضنا الفلسطينية".

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إصابة أربعة جنود من الجيش، بالإضافة إلى مستوطن، في عملية إطلاق النار قرب جنين.

وقال في تصريح له، إن أربعة جنود من الجيش الإسرائيلي، أصيبوا في عملية إطلاق نار وقعت قرب جنين، بالإضافة إلى إصابة مستوطن بجروح طفيفة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات في عملية إطلاق النار قرب جنين، إلى خمس إصابات إحداها خطيرة.

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