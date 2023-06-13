شؤون فلسطينية

تشييع جثمان الشهيد حشاش في مخيم بلاطة

تشييع جثمان الشهيد حشاش في مخيم بلاطة
الشهيد فارس حشاش
رام الله - دنيا الوطن
شيّعت جماهير شعبنا في محافظة نابلس، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشاب فارس عبد المنعم حشاش (19 عاما)، إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة للاجئين، شرق المحافظة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، باتجاه منزل ذوي الشهيد في المخيم، لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل الصلاة عليه في مسجد "عباد الرحمن"، ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء بالمخيم.

وردّد المشيّعون هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، استشهاد الشاب حشاش برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانها على مخيم بلاطة.

وقالت الوزارة إن الشاب حشاش وصل مستشفى رفيديا الحكومي مصابا بالرصاص الحي في الصدر والبطن والأطراف السفلية، وقد أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.

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