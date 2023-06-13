دولي

إعلام إسرائيلي: هرتسوغ يلتقي بايدن في البيت الأبيض خلال شهر

إعلام إسرائيلي: هرتسوغ يلتقي بايدن في البيت الأبيض خلال شهر
هرتسوغ وبايدن - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي، جو  بايدن، دعا الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، للقاء في البيت الأبيض في غضون شهر.

يشار إلى أن بايدن لم يدع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض، رغم مرور نحو عشرة أشهر على تكليفه رئيساً للحكومة.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن العلاقات بين الإدارة الأميركية برئاسة بايدن وحكومة نتنياهو تشهد خلافات كبيرة.

وتقول إن الخلافات نشبت بسبب التشريعات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو لإقرارها، بالإضافة إلى الاستيطان في الضفة والقدس.

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