إعلام إسرائيلي: هرتسوغ يلتقي بايدن في البيت الأبيض خلال شهر





يشار إلى أن بايدن لم يدع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض، رغم مرور نحو عشرة أشهر على تكليفه رئيساً للحكومة.





ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن العلاقات بين الإدارة الأميركية برئاسة بايدن وحكومة نتنياهو تشهد خلافات كبيرة.





وتقول إن الخلافات نشبت بسبب التشريعات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو لإقرارها، بالإضافة إلى الاستيطان في الضفة والقدس.

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي، جو بايدن، دعا الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، للقاء في البيت الأبيض في غضون شهر.