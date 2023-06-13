الجهاد الإسلامي: استهداف الجنود قرب الريحان رد مباشر على جرائم الاحتلال

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشاب فارس عبد المنعم حشاش (19 عاماً)، الذي استشهد برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة بنابلس ظهر اليوم.





وقالت في بيان لها: "إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وعموم أهلنا في نابلس جبل النار، لنؤكد أن الجرائم بحق شعبنا واستهداف المجاهدين لن تطفئ جذوة المقاومة التي تجلت في استهداف جنود العدو قرب معبر الريحان بجنين، كرد مباشر على جرائم الاحتلال".





وأشادت الحركة بـ "سواعد مجاهدينا في كتيبة نابلس وكل المقاومين الشجعان، الذين استبسلوا في الدفاع عن أهلنا ورد العدوان بكل عزيمة واقتدار ، ليعلم العدو أن المقاومة حاضرة للدفاع عن أرضنا وشعبنا ومقدساتنا حتى الحرية والخلاص".

رام الله - دنيا الوطن