حماس تنعى الشهيد حشاش وتؤكد استمرار المقاومة

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الشاب فارس حشاش (19 عامًا) الذي استشهد اليوم برصاص الاحتلال أثناء العدوان على مخيم بلاطة، مباركة في الوقت ذاته عملية المقاومة ضد المستوطنين وجنود الاحتلال في حاجز الريحانة قرب جنين.وقالت في تصريح صحفي الثلاثاء: "إن الهجمة الصهيونية الشرسة على المقاومين في الضفة الغربية وآخرها العدوان على مخيم بلاطة في نابلس لن تؤدي إلا إلى مزيد من لمزيد من الصمود والثبات، وسيخرج المقاومون من كل حدب وصوب، كما خرجوا في جنين اليوم، لمواجهة الاحتلال ومستوطنيه والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.ودعت الحركة شبابنا الثائر لـ "مزيد من الصمود وتصعيد المقاومة ضد الاحتلال دفاعاً عن شعبنا ومقدساتنا وأقصانا المبارك حتى زوال الاحتلال الفاشي وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة".