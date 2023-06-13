شؤون فلسطينية

صور.. وصول الدفعة الأولى من حجاج القطاع لمكة المكرمة

صور.. وصول الدفعة الأولى من حجاج القطاع لمكة المكرمة
جانب من وصول الدفعة الأولى من حجاج القطاع إلى مكة المكرمة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الشيخ حاتم البكري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية صباح اليوم الثلاثاء، عن وصول الدفعة الأولى من حجاج المحافظات الجنوبية إلى مكة المكرمة والبالغ عددهم 910، ترافقهم البعثات الإدارية والوعظية والطبية والإعلامية، مؤكداً أن جميع الحجاج بخير وصحه جيدة.

وبيّن في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن لجنة المطار كانت باستقبال الحجاج في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة حيث تم نقل جميع الحجاج إلى مكة المكرمة بحافلات حديثة يرافق كل أتوبيس واعظ يقوم بشرح مناسك الحج والعمرة وكذلك مرافقه الحجاج بأداء عمرة القدوم بعد أخذهم قسط من الراحة.

وأوضح أنه فور وصول الحجاج إلى مكة المكرمة تم تسكينهم في الفنادق المخصصة لهم، مؤكداً أن جميع طواقم وزارة الأوقاف على استعداد تام لتقديم أفضل الخدمات للحجاج.

وبيّن البكري أنه من المقرر أن تصل باقي الرحلات تباعا من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة حتى  يوم الجمة القادم.










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