شؤون فلسطينية

أبو مويس يطّلع على أوضاع جامعة الأقصى

أبو مويس يطّلع على أوضاع جامعة الأقصى
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، في مكتبه، اليوم، رئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى م. محمد علي أبو شهلا، وذلك لبحث سبل الارتقاء بالجامعة وتطويرها.

وأكد أبو مويس مواصلة دعم جامعة الأقصى باعتبارها من أهم الجامعات في المحافظات الجنوبية، مشدداً على أهمية المُضي قُدماً في مسيرة التميّز والإبداع ومواكبة التطورات العالمية، واستمرار الجامعة بأداء دورها في إعداد الكوادر البشرية التي تسهم في بناء الدولة الفلسطينية.

وأشاد الوزير ببرامج الجامعة وأدائها ومستوى تميّز خريجيها، بالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين وقطاع غزة خصوصاً، متمنياً للجامعة ولكافة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية التوفيق والنجاح الدائمين.

بدوره، شكر أبو شهلا الوزير أبو مويس على دعمه واهتمامه الدائم بمسيرة التطوير في جامعة الأقصى وكافة مؤسسات التعليم العالي، مستعرضاً البرامج والخطط التطويرية للجامعة، والتركيز على التخصصات النوعية التي تتواءم واحتياجات سوق العمل.

أخبار ذات صلة

أبو مويس يطّلع على أوضاع جامعة الأقصى

أبو مويس يطّلع على أوضاع جامعة الأقصى

مركز فلسطين: سجن مستشفى الرملة مقبرةٌ للأسرى الأحياء

مركز فلسطين: سجن مستشفى الرملة مقبرةٌ للأسرى الأحياء

وزير الداخلية يفتتح مركز للدفاع المدني في حوسان

وزير الداخلية يفتتح مركز للدفاع المدني في حوسان

اشتية: على أوروبا اتخاذ إجراءات بحق الاحتلال ومنع دخول بضائع المستوطنات إلى أسواقها

اشتية: على أوروبا اتخاذ إجراءات بحق الاحتلال ومنع دخول بضائع المستوطنات إلى أسواقها

حملة المقاطعة تستنكر السماح للاحتلال بتصنيع السلاح على الأراضي المغربية

حملة المقاطعة تستنكر السماح للاحتلال بتصنيع السلاح على الأراضي المغربية

إسرائيل تسابق الزمن لتطبيق مخطط ضم الضفة وتهويد القدس ومطلوب المباشرة بتطبيق القرارات القاضية

إسرائيل تسابق الزمن لتطبيق مخطط ضم الضفة وتهويد القدس ومطلوب المباشرة بتطبيق القرارات القاضية

محكمة إسرائيلية تحكم على السلطة بتعويضات مالية قدرها 4 ملايين شيكل

محكمة إسرائيلية تحكم على السلطة بتعويضات مالية قدرها 4 ملايين شيكل

مشروع قانون لمنح المتطرف بن غفير صلاحيات تستهدف فلسطينيي أراضي 48

مشروع قانون لمنح المتطرف بن غفير صلاحيات تستهدف فلسطينيي أراضي 48

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو مويس يطّلع على أوضاع جامعة الأقصى

أبو مويس يطّلع على أوضاع جامعة الأقصى

مركز فلسطين: سجن مستشفى الرملة مقبرةٌ للأسرى الأحياء

مركز فلسطين: سجن مستشفى الرملة مقبرةٌ للأسرى الأحياء

وزير الداخلية يفتتح مركز للدفاع المدني في حوسان

وزير الداخلية يفتتح مركز للدفاع المدني في حوسان

حماس تدين قرار الاحتلال توسيع البناء الاستيطاني شمال القدس

حماس تدين قرار الاحتلال توسيع البناء الاستيطاني شمال القدس

التنمية والغذاء العالمي يعقدان حواراً استراتيجياً لوضع الخطط العملية والتنفيذية المشتركة للمرحلة القادمة

التنمية والغذاء العالمي يعقدان حواراً استراتيجياً لوضع الخطط العملية والتنفيذية المشتركة للمرحلة القادمة

غزة: اتحاد المقاولين يعلن عن فك قرار المقاطعة لمشاريع أونروا

غزة: اتحاد المقاولين يعلن عن فك قرار المقاطعة لمشاريع أونروا

غزة: المحكمة العسكرية تباشر النظر في قضية استشهاد الملازم خالد مصلح

غزة: المحكمة العسكرية تباشر النظر في قضية استشهاد الملازم خالد مصلح

الهباش: التسريبات الإسرائيلية حول مشروع تقسيم الأقصى خطيرة وتنذر بعواقب وخيمة

الهباش: التسريبات الإسرائيلية حول مشروع تقسيم الأقصى خطيرة وتنذر بعواقب وخيمة

منوعات

محمد رمضان يعلن وجود جزء ثاني من جعفر العمدة

محمد رمضان يعلن وجود جزء ثاني من جعفر العمدة

مايا دياب تتصدر الترند بتصريحات جريئة لها

مايا دياب تتصدر الترند بتصريحات جريئة لها

سميرة سعيد: قطار الحياة فرمنا كلنا

سميرة سعيد: قطار الحياة فرمنا كلنا

لن تصدق.. نانسي عجرم تتألق بفستان بسعر خيالي

لن تصدق.. نانسي عجرم تتألق بفستان بسعر خيالي

مروة عبد المنعم تشكو قلة الأعمال المعروضة عليها بعد أزمتها الأخيرة

مروة عبد المنعم تشكو قلة الأعمال المعروضة عليها بعد أزمتها الأخيرة

بالصور.. آيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة وقوام جذاب

بالصور.. آيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة وقوام جذاب

بالفيديو.. حمو بيكا يعلن حمل زوجته الأول

بالفيديو.. حمو بيكا يعلن حمل زوجته الأول

تامر حسني يكشف موعد طرح فيلمه الجديد

تامر حسني يكشف موعد طرح فيلمه الجديد

شاهد.. الظهور الأول لميرنا نور الدين بعد زواجها

شاهد.. الظهور الأول لميرنا نور الدين بعد زواجها

أنغام تتصدّر الترند بتعليقها على فوز الأهلي .. ماذا قالت؟

أنغام تتصدّر الترند بتعليقها على فوز الأهلي .. ماذا قالت؟

عربي

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية المصري ووينسلاند بشأن الوضع الفلسطيني

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية المصري ووينسلاند بشأن الوضع الفلسطيني

إصابة 22 جندياً أميركياً جرّاء حادث مروحية في سوريا

إصابة 22 جندياً أميركياً جرّاء حادث مروحية في سوريا

السودان: هدوء نسبي مع استمرار جهود إنهاء القتال

السودان: هدوء نسبي مع استمرار جهود إنهاء القتال

فلسطين تتصدر مباحثات وزير الخارجية المصري وتور وينسلاند

فلسطين تتصدر مباحثات وزير الخارجية المصري وتور وينسلاند