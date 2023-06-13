أبو مويس يطّلع على أوضاع جامعة الأقصى

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، في مكتبه، اليوم، رئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى م. محمد علي أبو شهلا، وذلك لبحث سبل الارتقاء بالجامعة وتطويرها.وأكد أبو مويس مواصلة دعم جامعة الأقصى باعتبارها من أهم الجامعات في المحافظات الجنوبية، مشدداً على أهمية المُضي قُدماً في مسيرة التميّز والإبداع ومواكبة التطورات العالمية، واستمرار الجامعة بأداء دورها في إعداد الكوادر البشرية التي تسهم في بناء الدولة الفلسطينية.وأشاد الوزير ببرامج الجامعة وأدائها ومستوى تميّز خريجيها، بالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين وقطاع غزة خصوصاً، متمنياً للجامعة ولكافة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية التوفيق والنجاح الدائمين.بدوره، شكر أبو شهلا الوزير أبو مويس على دعمه واهتمامه الدائم بمسيرة التطوير في جامعة الأقصى وكافة مؤسسات التعليم العالي، مستعرضاً البرامج والخطط التطويرية للجامعة، والتركيز على التخصصات النوعية التي تتواءم واحتياجات سوق العمل.