وزير الداخلية يفتتح مركز للدفاع المدني في حوسان

رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الداخلية زياد هب الريح، اليوم الثلاثاء، مركزا للدفاع المدني في قرية حوسان غرب بيت لحم.وقال هب الريح، "نحن اليوم هنا ليس من أجل الاحتفال بافتتاح مركز للدفاع المدني فحسب، ولكن تعبيرا عن إرادة سياسية من خلال الخطوة الرمزية في خدمة أبناء شعبنا، استجابة لنداء الوطن وبتعليمات من المستوى السياسي وعلى رأسه الرئيس محمود عباس، من أجل تعزيز صمود المواطنين".وأشار إلى أن إقامة مركز الدفاع المدني في حوسان، جاء استجابة لمتطلبات أبناء شعبنا في قرى الريف الغربي لبيت لحم، ونحو تقديم أفضل الخدمات.وأكد هب الريح أنه خلال الأيام القادمة ستشهد كل التجمعات في الضفة الغربية زيارات من الوزراء المختصين من أجل التواصل والوقوف على احتياجات أبناء شعبنا.من جانبه، قدم محافظ بيت لحم كامل حميد، التهنئة بافتتاح المركز الذي سيكون عونا للريف الغربي دون استثناء، مؤكدا الحاجة إلى كل أشكال الدعم لتعزيز صمود السكان في وجه المحتلين، مشيرا إلى أن العمل مستمر منذ أربع سنوات لإقامة هذا المركز، غير أن الاحتلال حال دون ذلك، بحكم التقسيمات، بهدف عزل الريف الغربي عن بيت لحم ومنع التواصل مع محيطه.وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم، إن افتتاح المركز في حوسان سيكون انطلاقة نحو فتح المزيد من المراكز في مناطق مختلفة لحماية الوطن ضد المخاطر المحدقة من المستوطنين.وأشار رئيس مجلس الخدمات المشتركة للريف الغربي ذياب مشاعلة، إلى أن افتتاح المركز اليوم بعد طول انتظار، خلق فرحة عارمة، خاصة أنه سيكون في خدمة 45 ألف مواطن هم عدد سكان الريف الغربي الذي يضم حوسان، وبتير، ونحالين، وواد فوكين، والجبعة.وكان رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين قد رحب بالحضور واضعا إياهم في صورة الواضع القائم في حوسان وما يحيط بها.وجرى الحفل في مقر مجلس قروي حوسان، بحضور أمين سر حركة فتح إقليم بيت لحم محمد المصري، وقادة الأجهزة الأمنية، وعدد من رؤساء المجالس البلدية والقروية، وحشد من أهالي قرى الريف الغربي.