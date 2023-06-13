الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم لباكستان



وأعرب الأمين العام، خلال الاجتماع، عن تقديره للدور الفاعل لجمهورية باكستان الإسلامية في منظمة التعاون الإسلامي، ودورها في تعزيز العمل الإسلامي المشترك.





ومن جهته، أشاد المندوب الدائم لباكستان بالدور الريادي للأمين العام في تنفيذ قرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.



رام الله - دنيا الوطناستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، السفير سيد محمد فواد شير، المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية لدى منظمة التعاون الإسلامي.