دولي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم لباكستان

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم لباكستان
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، السفير سيد محمد فواد شير، المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وأعرب الأمين العام، خلال الاجتماع، عن تقديره للدور الفاعل لجمهورية باكستان الإسلامية في منظمة التعاون الإسلامي، ودورها في تعزيز العمل الإسلامي المشترك. 

ومن جهته، أشاد المندوب الدائم لباكستان بالدور الريادي للأمين العام في تنفيذ قرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.

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