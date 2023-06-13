حملة المقاطعة تستنكر السماح للاحتلال بتصنيع السلاح على الأراضي المغربية

رام الله - دنيا الوطناستنكرت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع – فلسطين "السماح لعصابات الاحتلال التوسعي الاحلالي، بتصنيع السلاح على أرض دولة المغرب الشقيق، بهدف إبادة الشعب الفلسطيني".واعتبرت الحملة ذلك "انتهاكاً صارخاً، لروابط الأخوة والعروبة بين شعوب المنطقة، ويزيد الاجرام بحق الانسان الفلسطيني".كما حذرت بأن "هذا الإجراء ينتهك سيادة المغرب، ويهدد أمنها وسلامة شعبها، علاوة على أن الأسلحة "الاسرائيلية" المزمع تصنيعها على أرض المغرب سوف تستخدم في أعمال اجرامية بحق الشعب الفلسطيني".وقالت الحملة في بيانها أنه "يتعيّن على المغرب الشقيق أن يعيد النظر في علاقاته التي قد تتجاوز حد التطبيع، وأن يتخذ إجراءات لوقف هذه الخطوة المستهجنة، وضمان أن يتم احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وحفظ دمائه من تغوّل عصابات الاحتلال".