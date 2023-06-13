محكمة إسرائيلية تحكم على السلطة بتعويضات مالية قدرها 4 ملايين شيكل





وتطالب المنظمة السلطة بتعويضات مالية لمرشدي السياحة الإسرائيليين جراء ما وصفته "الأضرار التي ألحقتها الانتفاضة الثانية بالسياحة الإسرائيلية وفقدان الكثير منهم للقمة عيشهم"، وفق تعبيرها.



ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فقد حكمت المحكمة بقبول الدعوى، وأصدرت حكمها بأن يكون حجم التعويضات المالية بقيمة أربعة ملايين شيكل.



وكانت منظمة "شورات هدين" قد تقدمت بهذه الدعوى بالنيابة عن 59 مرشدًا سياحيًا، بزعم تعرضهم لأضرار اقتصادية خلال عملهم في الانتفاضة الثانية التي اندلعت في أيلول/سبتمبر 2000.



وجاء في قرار المحكمة أن "الانتفاضة اضرت بشكل عام بالحركة السياحية القادمة الى إسرائيل خلال الفترة المذكورة ولا سيما بمصدر رزق المرشدين السياحيين الذين توفي عدد منهم خلال هذه الفترة الزمنية منذ الانتفاضة وحتى مقاضاة السلطة الفلسطينية".



والقضية تم رفعها عام 2003، ولكن بعد تأجيل طويل أخذت المحكمة قرارها.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، حكمها في دعوى تعويضات رفعتها إحدى المنظمات ضد السلطة الفلسطينية.