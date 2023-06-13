تونس: مذكرة تفاهم بين ألكسو وصندوق ووقفية القدس

رام الله - دنيا الوطنوقّع رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب رشيد المصري، مذكرة تفاهم مع أمين عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) محمد ولد أعمر في مقر المنظمة في العاصمة التونسية.جاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش استضافة المنظمة العربية لمنيب رشيد المصري ضمن سلسلة أحاديث (ألكسو)، وتكريمه لجهوده في دعم الثقافة والتربية والعلوم ومساهماته التنموية في مدينة القدس وفلسطين.وتتضمن التعاون في إطلاق جائزة القدس للإبداع الثقافي والفني في الوطن العربي، والشراكة في إطلاق البرنامج العربي لدعم المؤسسة الثقافية والتعليمية في مدينة القدس، واستضافة المنتدى العربي السنوي للبحث العلمي والتنمية المستدامة بالشراكة مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في فلسطين.بدوره، شكر المصري المنظمة العربية على جهودها في ميادين الثقافة والعلوم والتربية، معتبرا المذكرة خطوة في غاية الأهمية لتعزيز التعاون والشراكة لخدمة القدس.