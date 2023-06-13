مشروع قانون لمنح المتطرف بن غفير صلاحيات تستهدف فلسطينيي أراضي 48

رام الله - دنيا الوطنقدم عضو كنيست الاحتلال الإسرائيلي عن حزب "القوة اليهودية" تسفكا فوغل، مشروع قانون يمنح ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير" صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإدارية بحق الفلسطينيين داخل أراضي 48.ويمنح مشروع القانون بن غفير صلاحيات مماثلة لتلك التي يتمتع بها وزير جيش الاحتلال حول إصدار أوامر الاعتقال الإدارية، تحت ذريعة "المس بأمن الدولة".وينص مشروع القانون على أن وزير الأمن القومي مخول بأن يفرض على شخص أو أكثر عدداً من القيود إذا ما اقتنع أن الأمر ضروري بدعوى للحفاظ على "أمن الجمهور".وبحسب مشروع القانون، يكون لـبن غفير صلاحية بمنع أي شخص من السفر، وإلزام أي معتقل بتسليم جواز سفره لسلطات الاحتلال، وسيكون لديه سلطة الإلزام بالمثول أمام مركز محكمة الاحتلال في التواريخ التي سيحددها.كما يتيح فرض الالتزام بالإبلاغ عن نية المغادرة أو الدخول إلى منطقة معينة، إلى جانب منحه سلطة حظر شراء أو حيازة أو حمل أشياء معينة، واستخدام بعض الخدمات والاتصالات بشكل محدود، وحظر الاتصال بشخص أو مجموعة معينة.