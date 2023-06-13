فتح تُعلق على اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة وإصابة عدد من المواطنين





وأصيب أربعة مواطنين ظهر اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي في اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم مفوضية التعبئة والتنظيم، في حركة فتح، عبد الفتاح دولة، اليوم الثلاثاء، إن "جرائم الاحتلال لن تنال من عزيمة وإصرار شعبنا على النضال حتى الحرية ودحر الاحتلال".وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "على أعتاب وفي زقاق المخيم ستتكسر كل محاولات اخضاع شعبنا وحسم الصراع بقوة القتل والإرهاب، و"سيظل المخيم عنوانا للحق الفلسطيني في النضال والمقاومة حتى العودة والدولة والاستقلال".ووجه دولة تحية لأهلنا في مخيم بلاطة ولـ "المناضلين الذين يتصدون ببسالة للعدوان الغاشم ونتمنى لهم ولأبطالنا السلامة، والشفاء لجرحى العدوان الذين استهدفهم رصاص جيش الإجرام الذي تلقى التعليمات بممارسة الإعدام المباشر بحق مناضلين وأبناء شعبنا، ونتوجه لأبناء الحركة والقوى المناضلة للالتحام مع أهلنا في المخيم لصد العدوان واحباط مبتغاه".وشدد على أن "سياسة هدم وتفجير البيوت الفاشية والمتنافية مع كل أعراف وقوانين البشر، واستهداف المناضلين لن تجدي نفعا أمام عنفوان الشعب الفلسطيني وتشبثه في ارضه، وستزيد شعبنا ومناضلينا إصراراً على الثبات والمواجهة".