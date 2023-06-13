حملة المقاطعة ترحب بقرار وزارة الاقتصاد الليبية القاضي بحظر توريد السلع للاحتلال

رام الله - دنيا الوطنرحبت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع- فلسطين بقرار وزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الذي نص على "حظر توريد جميع البضائع والسلع المتعلقة بالكيان الصهيوني، ومنع تداولها داخل الأسواق الليبية، وتجريم من يقوم بهذا الفعل".وتشيد الحملة بقرار الحكومة الليبية، الذي اعتبرته "معبراً عن أصالة الشعب الليبي الشقيق، ويعيد بنا الذاكرة إلى سيرة الأبطال الليبيين، الذين قاموا بسحب المصفّحات والآليات الصهيونية من الوادي إلى بلدة "عراق سويدان" مقر الكتيبة الليبية في فلسطين المحتلة في العام 1984م، وكيف دافع الليبيين عن فلسطين، وقدموا الشهداء".كما وأكدت الحملة على "واجب أن تحدو الدول العربية الشقيقة حدو ليبيا في مقاطعتها الاحتلال المجرم، مطالبة إياها بالوقوف عند مسؤولياتها القومية، تجاه قضية فلسطين المحورية، وحرمان العصابات الصهيونية من التسلل للمجتمعات العربية، تحت أية ذرائع، ومن شأنها استباحة أمن الدول العربية".