شؤون فلسطينية

التنمية والغذاء العالمي يعقدان حواراً استراتيجياً لوضع الخطط العملية والتنفيذية المشتركة للمرحلة القادمة

التنمية والغذاء العالمي يعقدان حواراً استراتيجياً لوضع الخطط العملية والتنفيذية المشتركة للمرحلة القادمة
رام الله - دنيا الوطن
ناقشت وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الغذاء العالمي آليات وضع الخطط العملية والتنفيذية المشتركة للمرحلة القادمة في مجالات السجل الاجتماعي الوطني والبرنامج الوطني للتحويلات النقدية والمتابعة والتقييم وادارة الحالة و التمكين الاقتصادي وذلك خلال الورشة التي عقدها الطرفان صباح يوم الثلاثاء، بفندق السيزر في رام الله، والتي تستمر لمدة يومين متتاليين.

هذا وافتتح الورشة وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني والمدير الاقليمي لبرنامج الغذاء العالمي سامر عبد الجابر حيث أكد الوزير على أن العلاقة بين الوزارة و برنامج الغذاء العالمي علاقة استراتيجية حيث قدم البرنامج الدعم المادي والفني للوزارة خاصة فيما يتعلق بالتحول نحو التنمية الشاملة والتركيز على التمكين الاقتصادي والتدخلات التنموية الاخرى بالاضافة للدعم الغذائي الذي يقدم للأسر الفقيرة والمهمشة.

لافتاً لأهمية الورشة والتي تعتبر فرصة من أجل تعزيز وتكثيف التعاون بين الجهتين لتحقيق الحماية الاجتماعية لأبناء شعبنا ودعم الأسر الفقيرة والمهمشة بتعزيز الأمن الغذائي لهم.

وقال مجدلاني " نسعى باستمرار لعقد مثل هذه اللقاءات لتطوير رؤية مشتركة بين الطرفين والتي ستساهم في تحسين نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين والوقوف على التحديات التي واجهت الوزارة والبرنامج خلال الفترة الماضية والتعلم من الدروس السابقة للوصول الى اهدافنا المرجوة في دعم الأسر الفقيرة والمهمشة." 

وتابع " نستطيع تحقيق ذلك من خلال وضع الخطط المستقبلية وتحديد آفق التعاون بيننا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجهنا في فلسطين من ازمات مالية وشح في التمويل."

بدوره قال عبد الجابر " عملنا بشكل وثيق مع وزارة التنمية الاجتماعية لسنوات عديدية واليوم نواصل تعزيز علاقتنا طويلة الأمد واستكشاف طرق جديدة للعمل معا لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة وتحقيق الامن الغذائي لهم."

وتابع " ان أهم أشكال التعاون هي توفير القسائم الغذائية لحوالي 180 ألف شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي والمسجلين لدى قاعدة بيانات الوزارة كما دعمنا المشاريع التي تساعد الأفراد الأشد حاجة على ان يصبحو أكثر قدرة عى الصمود في مواجهة التحديات واكتساب المهارات التي يحتاجونها لدخول سوق العمل."

يذكر أن الورشة ستناقش المجالات الهامة التي تعمل عليها الوزارة وهي السجل الاجتماعي الوطني، البرنامج الوطني للتحويلات النقدية المتابعة والتقييم، ادارة الحالة والتمكين الاقتصادي وسيتم العمل من خلال مجموعات على وضع خطط عملية وتنفيذية بين الطرفين في مجالات الاستهداف وتحليل البيانات ونظم الانذار المبكر و برامج نظم المعلومات (GIS)، الشكاوى والتغذية الراجعة، المتابعة والتقييم (M&E)  والمشاريع الانتاجية والتمكين الاقتصادي.

أخبار ذات صلة

حملة المقاطعة تستنكر السماح للاحتلال بتصنيع السلاح على الأراضي المغربية

حملة المقاطعة تستنكر السماح للاحتلال بتصنيع السلاح على الأراضي المغربية

إسرائيل تسابق الزمن لتطبيق مخطط ضم الضفة وتهويد القدس ومطلوب المباشرة بتطبيق القرارات القاضية

إسرائيل تسابق الزمن لتطبيق مخطط ضم الضفة وتهويد القدس ومطلوب المباشرة بتطبيق القرارات القاضية

محكمة إسرائيلية تحكم على السلطة بتعويضات مالية قدرها 4 ملايين شيكل

محكمة إسرائيلية تحكم على السلطة بتعويضات مالية قدرها 4 ملايين شيكل

مشروع قانون لمنح المتطرف بن غفير صلاحيات تستهدف فلسطينيي أراضي 48

مشروع قانون لمنح المتطرف بن غفير صلاحيات تستهدف فلسطينيي أراضي 48

فتح تُعلق على اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة وإصابة عدد من المواطنين

فتح تُعلق على اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة وإصابة عدد من المواطنين

فيديو.. إصابة أربعة مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب جنين

فيديو.. إصابة أربعة مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب جنين

حماس تدين قرار الاحتلال توسيع البناء الاستيطاني شمال القدس

حماس تدين قرار الاحتلال توسيع البناء الاستيطاني شمال القدس

حملة المقاطعة ترحب بقرار وزارة الاقتصاد الليبية القاضي بحظر توريد السلع للاحتلال

حملة المقاطعة ترحب بقرار وزارة الاقتصاد الليبية القاضي بحظر توريد السلع للاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس تدين قرار الاحتلال توسيع البناء الاستيطاني شمال القدس

حماس تدين قرار الاحتلال توسيع البناء الاستيطاني شمال القدس

التنمية والغذاء العالمي يعقدان حواراً استراتيجياً لوضع الخطط العملية والتنفيذية المشتركة للمرحلة القادمة

التنمية والغذاء العالمي يعقدان حواراً استراتيجياً لوضع الخطط العملية والتنفيذية المشتركة للمرحلة القادمة

غزة: اتحاد المقاولين يعلن عن فك قرار المقاطعة لمشاريع أونروا

غزة: اتحاد المقاولين يعلن عن فك قرار المقاطعة لمشاريع أونروا

الهباش: التسريبات الإسرائيلية حول مشروع تقسيم الأقصى خطيرة وتنذر بعواقب وخيمة

الهباش: التسريبات الإسرائيلية حول مشروع تقسيم الأقصى خطيرة وتنذر بعواقب وخيمة

صور.. الدفاع المدني يضبط حفرة غير قانونية مُعدة لتخزين الوقود في رفح

صور.. الدفاع المدني يضبط حفرة غير قانونية مُعدة لتخزين الوقود في رفح

هيئة الأسرى: الأسير عويضات يرقد في مستشفى سجن الرملة ووضعه الصحي بتحسن

هيئة الأسرى: الأسير عويضات يرقد في مستشفى سجن الرملة ووضعه الصحي بتحسن

محافظ سلطة النقد يزور غرفة تجارة نابلس ويلتقي مع ممثلي القطاع الخاص

محافظ سلطة النقد يزور غرفة تجارة نابلس ويلتقي مع ممثلي القطاع الخاص

هيئة الأسرى لـ&quot;دنيا الوطن&quot;: جلسة حاسمة بين الأسرى الإداريين ومصلحة السجون قبل الشروع بالإضراب

هيئة الأسرى لـ"دنيا الوطن": جلسة حاسمة بين الأسرى الإداريين ومصلحة السجون قبل الشروع بالإضراب

منوعات

محمد رمضان يعلن وجود جزء ثاني من جعفر العمدة

محمد رمضان يعلن وجود جزء ثاني من جعفر العمدة

مايا دياب تتصدر الترند بتصريحات جريئة لها

مايا دياب تتصدر الترند بتصريحات جريئة لها

سميرة سعيد: قطار الحياة فرمنا كلنا

سميرة سعيد: قطار الحياة فرمنا كلنا

لن تصدق.. نانسي عجرم تتألق بفستان بسعر خيالي

لن تصدق.. نانسي عجرم تتألق بفستان بسعر خيالي

مروة عبد المنعم تشكو قلة الأعمال المعروضة عليها بعد أزمتها الأخيرة

مروة عبد المنعم تشكو قلة الأعمال المعروضة عليها بعد أزمتها الأخيرة

بالصور.. آيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة وقوام جذاب

بالصور.. آيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة وقوام جذاب

بالفيديو.. حمو بيكا يعلن حمل زوجته الأول

بالفيديو.. حمو بيكا يعلن حمل زوجته الأول

تامر حسني يكشف موعد طرح فيلمه الجديد

تامر حسني يكشف موعد طرح فيلمه الجديد

شاهد.. الظهور الأول لميرنا نور الدين بعد زواجها

شاهد.. الظهور الأول لميرنا نور الدين بعد زواجها

أنغام تتصدّر الترند بتعليقها على فوز الأهلي .. ماذا قالت؟

أنغام تتصدّر الترند بتعليقها على فوز الأهلي .. ماذا قالت؟

عربي

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية المصري ووينسلاند بشأن الوضع الفلسطيني

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية المصري ووينسلاند بشأن الوضع الفلسطيني

إصابة 22 جندياً أميركياً جرّاء حادث مروحية في سوريا

إصابة 22 جندياً أميركياً جرّاء حادث مروحية في سوريا

السودان: هدوء نسبي مع استمرار جهود إنهاء القتال

السودان: هدوء نسبي مع استمرار جهود إنهاء القتال

فلسطين تتصدر مباحثات وزير الخارجية المصري وتور وينسلاند

فلسطين تتصدر مباحثات وزير الخارجية المصري وتور وينسلاند