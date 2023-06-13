شؤون فلسطينية

مسؤول كتلة طلابية يجيب.. هل ستجري انتخابات في جامعات قطاع غزة؟

مسؤول كتلة طلابية يجيب.. هل ستجري انتخابات في جامعات قطاع غزة؟
توضيحية
خاص دنيا الوطن - تامر عليان
تجري الاستعدادات والتجهيزات على قدم وساق في قطاع غزة، خلال الفترة الماضية والحالية، للاتفاق والتجهيز لعقد انتخابات مجالس الطلبة في جامعات القطاع، أسوة بما يجري في الضفة الغربية.

وتم خلال الفترة الماضية عقد اجتماعات متواصلة للأطر الطلابية التي تمثل الفصائل السياسية في قطاع غزة، بهدف الوصول إلى مسودة نهائية متعلقة بإجراء الانتخابات في جامعات قطاع غزة.

في هذا الإطار، قال مسؤول كتلة الوحدة الطلابية، الإطار الطلابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أحمد أبو حليمة، إن الفترة الماضية شهدت مجموعة من اللقاءات على صعيد الأطر الطلابية بهدف إنجاز النظام الانتخابي للجامعات والمعاهد في القطاع.

وأضاف أبو حليمة في حديث خاص لـ "دنيا الوطن" اليوم الثلاثاء، أنه جرى خلال اللقاءات دراسة كافة بنود النظام الانتخابي وتم التوافق على نظام تمثيل نسبي كامل وبنسبة حسم 0 % بعد استشارة لجنة الانتخابات المركزية بهذا الخصوص.

وأوضح أبو حليمة أن سكرتاريا الأطر الطلابية هي التي ترعى جلسات الحوار والنقاش للأطر والتي تجري في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لافتاً أن السكرتاريا تتابع كافة الملفات وتتواصل مع الجهات المعنية وعلى رأسها لجنة الانتخابات المركزية حيث تم مناقشتها واستشارتها قبل أن يتم الاتفاق على نسبة الحسم المذكورة.

وبين أبو حليمة أنه تم التركيز خلال اللقاءات على معالجة المشكلات والاشتراطات المسبقة سواء التزامن في الجامعات ونسبة الحسم وحجم الطلبة وطبيعة وشكل الانتخابات، مبيناً أن انتخابات الجامعات في غزة كانت تجري بنظام القوائم والأغلبية وليس بنظام نسبة الحسم.

وأضاف أنه خلال جلسة أمس الاثنين، تم نضج النظام الانتخابي والتوصل بشكل شبه نهائي لكافة البنود وتم عرضها على المرجعيات السياسية، مشيراً إلى أنه سيتم عقد جلسة اليوم من أجل إقرار المسودة النهائية التي تم التوافق عليها من كافة الأطر الطلابية، وبعد ذلك الانتقال للخطوة التالية وهي زيارة الجامعات من أجل تثبيت النظام وتحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات.

وبين أبو حليمة أنه وبحسب الاتفاق ستجري الانتخابات في جامعات قطاع غزة، في الشهر الثاني من الفصل الثاني من العام الدراسي 2024، والذي يصادف شهري إبريل ومايو.

وشدد على أنه وبحسب النظام، فإنه يجب على الأطر الطلابية الاتفاق على النظام الانتخابي ومن بعدها يتم تقديمه للجامعات بهدف البدء بتنفيذه وتحديد جدول زمني للانتخابات، وهو ما يجري حالياً.

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