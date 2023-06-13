منظمة التعاون الإسلامي ترسل وفداً لتقييم الاحتياجات الإنسانية للاجئين السودانيين في تشاد



ومن المقرر أن يزور الوفد المخيمات للتعبير عن تضامن منظمة التعاون الإسلامي، وأن يتواصل مع اللاجئين من أجل تقييم احتياجاتهم الحقيقية من حيث المساعدة الإنسانية.



كما يلتقي الوفد بالسلطات ذات الصلة في جمهورية تشاد، إضافة إلى الشركاء الدوليين الموجودين على الأرض لمناقشة سبل ووسائل دعم الحكومة التشادية في مواجهة هذا الوضع.





رام الله - دنيا الوطنأوفدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بعثة برئاسة المدير العام للبعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي لمنطقة الساحل وبحيرة تشاد إلى جمهورية تشاد، وذلك لتقييم الاحتياجات الإنسانية للاجئين السودانيين في تشاد، في الفترة من 12 إلى 20 حزيران/ يونيو 2023.