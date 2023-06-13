"التعليم العالي" تبحث مع عمداء شؤون الطلبة بمؤسسات التعليم العالي مجموعة من الموضوعات

رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية، في مقر الجامعة العربية الأمريكية برام الله، اليوم، اجتماعاً مع عمداء شؤون الطلبة في مؤسسات التعليم العالي لبحث مجموعة من القضايا المهمة؛ منها ما يتعلق بصندوق إقراض الطلبة، وانتخابات المجالس الطلابية، والاتحاد الرياضي الجامعي، والأنشطة الطلابية.جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، ورئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية أ. أيمن هودلي، ومدير عام صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين أ. غدير حثناوي.بدوره، نقل الوكيل صالح للحضور تحيّات وزير "التعليم العالي" أ. د. محمود أبو مويس، متطرقاً إلى مجموعة من المحاور منها الريادة والإبداع، وضرورة أن تكون مؤسسات التعليم العالي الحاضنة الرئيسة للطلبة لاكتشاف الطاقات الريادية والإبداعية وتطويرها.ولفت صالح إلى أهمية تطوير الرياضة الجامعية استجابةً لتوجهات الحكومة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك بتكثيف الجهود لتعزيز ودعم الرياضة الجامعية؛ باعتبارها رافداً أصيلاً للرياضة في فلسطين.وفي كلمته، رحّب عميد شؤون الطلبة في الجامعة العربية الأمريكية د. بشار دراغمة بالحضور، مؤكداً على دور الجامعات الريادي في متابعة كافة قضايا الشؤون الطلابية؛ بما يخدم الطلبة ويُمكّنهم من قضاء حياة جامعية مثمرة.بدورها قدّمت حثناوي عرضاً حول عمل صندوق إقراض الطلبة في المرحلة المقبلة، واستمعت لملاحظات عمداء شؤون الطلبة للارتقاء بعمل الصندوق، إذ تم التوافق على أن يتم عقد لقاءات ثنائية بين إدارة الصندوق وكل مؤسسة تعليمية.كما قدّم هودلي عرضاً حول الأنشطة الطلابية وأهميتها، وآلية تفعيلها، فيما استعرض المجتمعون آليات العملية الانتخابية لمجالس الطلبة وأهمية الاستفادة من التجارب الانتخابية، إذ تم الاتفاق على عقد ورشة عمل متخصصة في هذا الجانب.وأوصى الاجتماع بتشكيل لجان مختلفة من الوزارة وعمداء شؤون الطلبة؛ لمتابعة كافة القضايا الطلابية، بما يضمن حصول الطلبة على تعليمٍ عالٍ مميز، وتكثيف الأنشطة الطلابية المشتركة، وتشكيل حاضنات لرعاية الطلبة المبدعين.