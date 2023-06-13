شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تبحث مع عمداء شؤون الطلبة بمؤسسات التعليم العالي مجموعة من الموضوعات

رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية، في مقر الجامعة العربية الأمريكية برام الله، اليوم، اجتماعاً مع عمداء شؤون الطلبة في مؤسسات التعليم العالي لبحث مجموعة من القضايا المهمة؛ منها ما يتعلق بصندوق إقراض الطلبة، وانتخابات المجالس الطلابية، والاتحاد الرياضي الجامعي، والأنشطة الطلابية.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، ورئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية أ. أيمن هودلي، ومدير عام صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين أ. غدير حثناوي.

بدوره، نقل الوكيل صالح للحضور تحيّات وزير "التعليم العالي" أ. د. محمود أبو مويس، متطرقاً إلى مجموعة من المحاور منها الريادة والإبداع، وضرورة أن تكون مؤسسات التعليم العالي الحاضنة الرئيسة للطلبة لاكتشاف الطاقات الريادية والإبداعية وتطويرها.

ولفت صالح إلى أهمية تطوير الرياضة الجامعية استجابةً لتوجهات الحكومة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك بتكثيف الجهود لتعزيز ودعم الرياضة الجامعية؛ باعتبارها رافداً أصيلاً للرياضة في فلسطين.

وفي كلمته، رحّب عميد شؤون الطلبة في الجامعة العربية الأمريكية د. بشار دراغمة بالحضور، مؤكداً على دور الجامعات الريادي في متابعة كافة قضايا الشؤون الطلابية؛ بما يخدم الطلبة ويُمكّنهم من قضاء حياة جامعية مثمرة.

بدورها قدّمت حثناوي عرضاً حول عمل صندوق إقراض الطلبة في المرحلة المقبلة، واستمعت لملاحظات عمداء شؤون الطلبة للارتقاء بعمل الصندوق، إذ تم التوافق على أن يتم عقد لقاءات ثنائية بين إدارة الصندوق وكل مؤسسة تعليمية.

كما قدّم هودلي عرضاً حول الأنشطة الطلابية وأهميتها، وآلية تفعيلها، فيما استعرض المجتمعون آليات العملية الانتخابية لمجالس الطلبة وأهمية الاستفادة من التجارب الانتخابية، إذ تم الاتفاق على عقد ورشة عمل متخصصة في هذا الجانب.

وأوصى الاجتماع بتشكيل لجان مختلفة من الوزارة وعمداء شؤون الطلبة؛ لمتابعة كافة القضايا الطلابية، بما يضمن حصول الطلبة على تعليمٍ عالٍ مميز، وتكثيف الأنشطة الطلابية المشتركة، وتشكيل حاضنات لرعاية الطلبة المبدعين.

أخبار ذات صلة

حملة المقاطعة تستنكر السماح للاحتلال بتصنيع السلاح على الأراضي المغربية

حملة المقاطعة تستنكر السماح للاحتلال بتصنيع السلاح على الأراضي المغربية

إسرائيل تسابق الزمن لتطبيق مخطط ضم الضفة وتهويد القدس ومطلوب المباشرة بتطبيق القرارات القاضية

إسرائيل تسابق الزمن لتطبيق مخطط ضم الضفة وتهويد القدس ومطلوب المباشرة بتطبيق القرارات القاضية

محكمة إسرائيلية تحكم على السلطة بتعويضات مالية قدرها 4 ملايين شيكل

محكمة إسرائيلية تحكم على السلطة بتعويضات مالية قدرها 4 ملايين شيكل

مشروع قانون لمنح المتطرف بن غفير صلاحيات تستهدف فلسطينيي أراضي 48

مشروع قانون لمنح المتطرف بن غفير صلاحيات تستهدف فلسطينيي أراضي 48

فتح تُعلق على اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة وإصابة عدد من المواطنين

فتح تُعلق على اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة وإصابة عدد من المواطنين

فيديو.. إصابة أربعة مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب جنين

فيديو.. إصابة أربعة مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب جنين

حماس تدين قرار الاحتلال توسيع البناء الاستيطاني شمال القدس

حماس تدين قرار الاحتلال توسيع البناء الاستيطاني شمال القدس

حملة المقاطعة ترحب بقرار وزارة الاقتصاد الليبية القاضي بحظر توريد السلع للاحتلال

حملة المقاطعة ترحب بقرار وزارة الاقتصاد الليبية القاضي بحظر توريد السلع للاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس تدين قرار الاحتلال توسيع البناء الاستيطاني شمال القدس

حماس تدين قرار الاحتلال توسيع البناء الاستيطاني شمال القدس

التنمية والغذاء العالمي يعقدان حواراً استراتيجياً لوضع الخطط العملية والتنفيذية المشتركة للمرحلة القادمة

التنمية والغذاء العالمي يعقدان حواراً استراتيجياً لوضع الخطط العملية والتنفيذية المشتركة للمرحلة القادمة

غزة: اتحاد المقاولين يعلن عن فك قرار المقاطعة لمشاريع أونروا

غزة: اتحاد المقاولين يعلن عن فك قرار المقاطعة لمشاريع أونروا

الهباش: التسريبات الإسرائيلية حول مشروع تقسيم الأقصى خطيرة وتنذر بعواقب وخيمة

الهباش: التسريبات الإسرائيلية حول مشروع تقسيم الأقصى خطيرة وتنذر بعواقب وخيمة

صور.. الدفاع المدني يضبط حفرة غير قانونية مُعدة لتخزين الوقود في رفح

صور.. الدفاع المدني يضبط حفرة غير قانونية مُعدة لتخزين الوقود في رفح

هيئة الأسرى: الأسير عويضات يرقد في مستشفى سجن الرملة ووضعه الصحي بتحسن

هيئة الأسرى: الأسير عويضات يرقد في مستشفى سجن الرملة ووضعه الصحي بتحسن

محافظ سلطة النقد يزور غرفة تجارة نابلس ويلتقي مع ممثلي القطاع الخاص

محافظ سلطة النقد يزور غرفة تجارة نابلس ويلتقي مع ممثلي القطاع الخاص

هيئة الأسرى لـ&quot;دنيا الوطن&quot;: جلسة حاسمة بين الأسرى الإداريين ومصلحة السجون قبل الشروع بالإضراب

هيئة الأسرى لـ"دنيا الوطن": جلسة حاسمة بين الأسرى الإداريين ومصلحة السجون قبل الشروع بالإضراب

منوعات

محمد رمضان يعلن وجود جزء ثاني من جعفر العمدة

محمد رمضان يعلن وجود جزء ثاني من جعفر العمدة

مايا دياب تتصدر الترند بتصريحات جريئة لها

مايا دياب تتصدر الترند بتصريحات جريئة لها

سميرة سعيد: قطار الحياة فرمنا كلنا

سميرة سعيد: قطار الحياة فرمنا كلنا

لن تصدق.. نانسي عجرم تتألق بفستان بسعر خيالي

لن تصدق.. نانسي عجرم تتألق بفستان بسعر خيالي

مروة عبد المنعم تشكو قلة الأعمال المعروضة عليها بعد أزمتها الأخيرة

مروة عبد المنعم تشكو قلة الأعمال المعروضة عليها بعد أزمتها الأخيرة

بالصور.. آيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة وقوام جذاب

بالصور.. آيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة وقوام جذاب

بالفيديو.. حمو بيكا يعلن حمل زوجته الأول

بالفيديو.. حمو بيكا يعلن حمل زوجته الأول

تامر حسني يكشف موعد طرح فيلمه الجديد

تامر حسني يكشف موعد طرح فيلمه الجديد

شاهد.. الظهور الأول لميرنا نور الدين بعد زواجها

شاهد.. الظهور الأول لميرنا نور الدين بعد زواجها

أنغام تتصدّر الترند بتعليقها على فوز الأهلي .. ماذا قالت؟

أنغام تتصدّر الترند بتعليقها على فوز الأهلي .. ماذا قالت؟

عربي

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية المصري ووينسلاند بشأن الوضع الفلسطيني

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية المصري ووينسلاند بشأن الوضع الفلسطيني

إصابة 22 جندياً أميركياً جرّاء حادث مروحية في سوريا

إصابة 22 جندياً أميركياً جرّاء حادث مروحية في سوريا

السودان: هدوء نسبي مع استمرار جهود إنهاء القتال

السودان: هدوء نسبي مع استمرار جهود إنهاء القتال

فلسطين تتصدر مباحثات وزير الخارجية المصري وتور وينسلاند

فلسطين تتصدر مباحثات وزير الخارجية المصري وتور وينسلاند