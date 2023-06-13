دار الإفتاء تكرم عدداً من الموظفين لإحالتهم إلى التقاعد





وبيّن أنهم كانوا مثالاً للإخلاص والاجتهاد، شاكراً عطاءهم وانتماءهم وجهدهم خلال فترة خدمتهم التي تجاوزت الـ 20 عاماً، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية.



وقد شكر الزملاء المتقاعدون سماحة المفتي العام وأسرة دار الإفتاء على هذا التكريم، الذي يترك أثراً إيجابيا لديهم، متمنين للدار والعاملين فيها دوام التقدم والازدهار، وقدم سماحته درع دار الإفتاء الفلسطينية لهم.



رام الله - دنيا الوطنتحت رعاية الشيخ محمد أحمد حسين، المفتي العام للقدسوالديار الفلسطينية/ خطيب المسجد الأقصى المبارك، أقامت دار الإفتاء الفلسطينية في مكاتب إدارتها العامة حفل تكريم ووداع لفضيلة الشيخ علي مصلح – مفتي محافظة قلقيلية- وفضيلة الشيخ باسم النعنع- مساعد مفتي محافظة نابلس – والسيد بلال الغول- مدير دائرة التخطيط- والسيد موفق مزيد- فني الصيانة في الإدارة العامة- لإحالتهم إلى التقاعد، وأثنى سماحته في كلمته التي ألقاها على الزملاء المتقاعدين.