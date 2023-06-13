شؤون فلسطينية

دار الإفتاء تكرم عدداً من الموظفين لإحالتهم إلى التقاعد

رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية الشيخ محمد أحمد حسين، المفتي العام للقدس
والديار الفلسطينية/ خطيب المسجد الأقصى المبارك، أقامت دار الإفتاء الفلسطينية في مكاتب إدارتها العامة حفل تكريم ووداع لفضيلة الشيخ علي مصلح – مفتي محافظة قلقيلية- وفضيلة الشيخ باسم النعنع- مساعد مفتي محافظة نابلس – والسيد بلال الغول- مدير دائرة التخطيط- والسيد موفق مزيد- فني الصيانة في الإدارة العامة- لإحالتهم إلى التقاعد، وأثنى سماحته في كلمته التي ألقاها على الزملاء المتقاعدين.

وبيّن أنهم كانوا مثالاً للإخلاص والاجتهاد، شاكراً عطاءهم وانتماءهم وجهدهم خلال فترة خدمتهم التي تجاوزت الـ 20 عاماً، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية.

وقد شكر الزملاء المتقاعدون سماحة المفتي العام وأسرة دار الإفتاء على هذا التكريم، الذي يترك أثراً إيجابيا لديهم، متمنين للدار والعاملين فيها دوام التقدم والازدهار، وقدم سماحته درع دار الإفتاء الفلسطينية لهم.

أخبار ذات صلة

شاهد: إصابة خطيرة في الصدر إثر اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس

شاهد: إصابة خطيرة في الصدر إثر اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس

سلامة معروف يتحدث عن تطورات المنحة القطرية

سلامة معروف يتحدث عن تطورات المنحة القطرية

غرفة تجارة غزة تتحدث لـ&quot;دنيا الوطن&quot; عن تصاريح التجار وحقيقة استيراد سيارات من مصر

غرفة تجارة غزة تتحدث لـ"دنيا الوطن" عن تصاريح التجار وحقيقة استيراد سيارات من مصر

انخفاض مفاجئ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاض مفاجئ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

غزة: اتحاد المقاولين يعلن عن فك قرار المقاطعة لمشاريع أونروا

غزة: اتحاد المقاولين يعلن عن فك قرار المقاطعة لمشاريع أونروا

غزة: المحكمة العسكرية تباشر النظر في قضية استشهاد الملازم خالد مصلح

غزة: المحكمة العسكرية تباشر النظر في قضية استشهاد الملازم خالد مصلح

الهباش: التسريبات الإسرائيلية حول مشروع تقسيم الأقصى خطيرة وتنذر بعواقب وخيمة

الهباش: التسريبات الإسرائيلية حول مشروع تقسيم الأقصى خطيرة وتنذر بعواقب وخيمة

صور.. الدفاع المدني يضبط حفرة غير قانونية مُعدة لتخزين الوقود في رفح

صور.. الدفاع المدني يضبط حفرة غير قانونية مُعدة لتخزين الوقود في رفح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهباش: التسريبات الإسرائيلية حول مشروع تقسيم الأقصى خطيرة وتنذر بعواقب وخيمة

الهباش: التسريبات الإسرائيلية حول مشروع تقسيم الأقصى خطيرة وتنذر بعواقب وخيمة

صور.. الدفاع المدني يضبط حفرة غير قانونية مُعدة لتخزين الوقود في رفح

صور.. الدفاع المدني يضبط حفرة غير قانونية مُعدة لتخزين الوقود في رفح

هيئة الأسرى: الأسير عويضات يرقد في مستشفى سجن الرملة ووضعه الصحي بتحسن

هيئة الأسرى: الأسير عويضات يرقد في مستشفى سجن الرملة ووضعه الصحي بتحسن

محافظ سلطة النقد يزور غرفة تجارة نابلس ويلتقي مع ممثلي القطاع الخاص

محافظ سلطة النقد يزور غرفة تجارة نابلس ويلتقي مع ممثلي القطاع الخاص

هيئة الأسرى لـ&quot;دنيا الوطن&quot;: جلسة حاسمة بين الأسرى الإداريين ومصلحة السجون قبل الشروع بالإضراب

هيئة الأسرى لـ"دنيا الوطن": جلسة حاسمة بين الأسرى الإداريين ومصلحة السجون قبل الشروع بالإضراب

صندوق دعم الشباب بغزة يعلن موعد قرعة قرض الزواج

صندوق دعم الشباب بغزة يعلن موعد قرعة قرض الزواج

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض عدد رخص الأبنية خلال الربع الأول من العام

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض عدد رخص الأبنية خلال الربع الأول من العام

الأشغال بغزة: مركز خدمات الجمهور استقبل 661 مواطنًا خلال مايو الماضي

الأشغال بغزة: مركز خدمات الجمهور استقبل 661 مواطنًا خلال مايو الماضي

منوعات

مايا دياب تتصدر الترند بتصريحات جريئة لها

مايا دياب تتصدر الترند بتصريحات جريئة لها

سميرة سعيد: قطار الحياة فرمنا كلنا

سميرة سعيد: قطار الحياة فرمنا كلنا

لن تصدق.. نانسي عجرم تتألق بفستان بسعر خيالي

لن تصدق.. نانسي عجرم تتألق بفستان بسعر خيالي

مروة عبد المنعم تشكو قلة الأعمال المعروضة عليها بعد أزمتها الأخيرة

مروة عبد المنعم تشكو قلة الأعمال المعروضة عليها بعد أزمتها الأخيرة

بالصور.. آيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة وقوام جذاب

بالصور.. آيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة وقوام جذاب

بالفيديو.. حمو بيكا يعلن حمل زوجته الأول

بالفيديو.. حمو بيكا يعلن حمل زوجته الأول

تامر حسني يكشف موعد طرح فيلمه الجديد

تامر حسني يكشف موعد طرح فيلمه الجديد

شاهد.. الظهور الأول لميرنا نور الدين بعد زواجها

شاهد.. الظهور الأول لميرنا نور الدين بعد زواجها

أنغام تتصدّر الترند بتعليقها على فوز الأهلي .. ماذا قالت؟

أنغام تتصدّر الترند بتعليقها على فوز الأهلي .. ماذا قالت؟

سميرة سعيد تخرج عن صمتها وتعلّق على الذكاء الاصطناعي

سميرة سعيد تخرج عن صمتها وتعلّق على الذكاء الاصطناعي

عربي

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية المصري ووينسلاند بشأن الوضع الفلسطيني

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية المصري ووينسلاند بشأن الوضع الفلسطيني

إصابة 22 جندياً أميركياً جرّاء حادث مروحية في سوريا

إصابة 22 جندياً أميركياً جرّاء حادث مروحية في سوريا

السودان: هدوء نسبي مع استمرار جهود إنهاء القتال

السودان: هدوء نسبي مع استمرار جهود إنهاء القتال

فلسطين تتصدر مباحثات وزير الخارجية المصري وتور وينسلاند

فلسطين تتصدر مباحثات وزير الخارجية المصري وتور وينسلاند