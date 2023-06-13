شؤون فلسطينية

شاهد: إصابة خطيرة في الصدر إثر اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس

شاهد: إصابة خطيرة في الصدر إثر اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس
خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الثلاثاء بإصابة خطيرة في الصدر، إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وحاصرت منزلا فيه.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، عقب تسلل قوات خاصة، ومحاصرة احد المنازل فيه، وداهمت منازل أخرى.

ووفق ما نقلت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، فإن قوات الاحتلال تحتجز عائلة ذوقان في غرفة داخل منزلها بمخيم بلاطة شرق نابلس وتمنع دخول الإسعاف.

وتداولت موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اقتحام جيش الاحتلال لمدينة نابلس بقوات كبيرة بالإضافة إلى مقطع لحظة نقل إصابة إلى المستشفى.

يتبع.. 


 



 



 


أخبار ذات صلة

شاهد: إصابة خطيرة في الصدر إثر اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس

شاهد: إصابة خطيرة في الصدر إثر اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس

سلامة معروف يتحدث عن تطورات المنحة القطرية

سلامة معروف يتحدث عن تطورات المنحة القطرية

غرفة تجارة غزة تتحدث لـ&quot;دنيا الوطن&quot; عن تصاريح التجار وحقيقة استيراد سيارات من مصر

غرفة تجارة غزة تتحدث لـ"دنيا الوطن" عن تصاريح التجار وحقيقة استيراد سيارات من مصر

انخفاض مفاجئ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاض مفاجئ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

غزة: اتحاد المقاولين يعلن عن فك قرار المقاطعة لمشاريع أونروا

غزة: اتحاد المقاولين يعلن عن فك قرار المقاطعة لمشاريع أونروا

غزة: المحكمة العسكرية تباشر النظر في قضية استشهاد الملازم خالد مصلح

غزة: المحكمة العسكرية تباشر النظر في قضية استشهاد الملازم خالد مصلح

الهباش: التسريبات الإسرائيلية حول مشروع تقسيم الأقصى خطيرة وتنذر بعواقب وخيمة

الهباش: التسريبات الإسرائيلية حول مشروع تقسيم الأقصى خطيرة وتنذر بعواقب وخيمة

صور.. الدفاع المدني يضبط حفرة غير قانونية مُعدة لتخزين الوقود في رفح

صور.. الدفاع المدني يضبط حفرة غير قانونية مُعدة لتخزين الوقود في رفح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهباش: التسريبات الإسرائيلية حول مشروع تقسيم الأقصى خطيرة وتنذر بعواقب وخيمة

الهباش: التسريبات الإسرائيلية حول مشروع تقسيم الأقصى خطيرة وتنذر بعواقب وخيمة

صور.. الدفاع المدني يضبط حفرة غير قانونية مُعدة لتخزين الوقود في رفح

صور.. الدفاع المدني يضبط حفرة غير قانونية مُعدة لتخزين الوقود في رفح

هيئة الأسرى: الأسير عويضات يرقد في مستشفى سجن الرملة ووضعه الصحي بتحسن

هيئة الأسرى: الأسير عويضات يرقد في مستشفى سجن الرملة ووضعه الصحي بتحسن

محافظ سلطة النقد يزور غرفة تجارة نابلس ويلتقي مع ممثلي القطاع الخاص

محافظ سلطة النقد يزور غرفة تجارة نابلس ويلتقي مع ممثلي القطاع الخاص

هيئة الأسرى لـ&quot;دنيا الوطن&quot;: جلسة حاسمة بين الأسرى الإداريين ومصلحة السجون قبل الشروع بالإضراب

هيئة الأسرى لـ"دنيا الوطن": جلسة حاسمة بين الأسرى الإداريين ومصلحة السجون قبل الشروع بالإضراب

صندوق دعم الشباب بغزة يعلن موعد قرعة قرض الزواج

صندوق دعم الشباب بغزة يعلن موعد قرعة قرض الزواج

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض عدد رخص الأبنية خلال الربع الأول من العام

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض عدد رخص الأبنية خلال الربع الأول من العام

الأشغال بغزة: مركز خدمات الجمهور استقبل 661 مواطنًا خلال مايو الماضي

الأشغال بغزة: مركز خدمات الجمهور استقبل 661 مواطنًا خلال مايو الماضي

منوعات

مايا دياب تتصدر الترند بتصريحات جريئة لها

مايا دياب تتصدر الترند بتصريحات جريئة لها

سميرة سعيد: قطار الحياة فرمنا كلنا

سميرة سعيد: قطار الحياة فرمنا كلنا

لن تصدق.. نانسي عجرم تتألق بفستان بسعر خيالي

لن تصدق.. نانسي عجرم تتألق بفستان بسعر خيالي

مروة عبد المنعم تشكو قلة الأعمال المعروضة عليها بعد أزمتها الأخيرة

مروة عبد المنعم تشكو قلة الأعمال المعروضة عليها بعد أزمتها الأخيرة

بالصور.. آيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة وقوام جذاب

بالصور.. آيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة وقوام جذاب

بالفيديو.. حمو بيكا يعلن حمل زوجته الأول

بالفيديو.. حمو بيكا يعلن حمل زوجته الأول

تامر حسني يكشف موعد طرح فيلمه الجديد

تامر حسني يكشف موعد طرح فيلمه الجديد

شاهد.. الظهور الأول لميرنا نور الدين بعد زواجها

شاهد.. الظهور الأول لميرنا نور الدين بعد زواجها

أنغام تتصدّر الترند بتعليقها على فوز الأهلي .. ماذا قالت؟

أنغام تتصدّر الترند بتعليقها على فوز الأهلي .. ماذا قالت؟

سميرة سعيد تخرج عن صمتها وتعلّق على الذكاء الاصطناعي

سميرة سعيد تخرج عن صمتها وتعلّق على الذكاء الاصطناعي

عربي

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية المصري ووينسلاند بشأن الوضع الفلسطيني

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية المصري ووينسلاند بشأن الوضع الفلسطيني

إصابة 22 جندياً أميركياً جرّاء حادث مروحية في سوريا

إصابة 22 جندياً أميركياً جرّاء حادث مروحية في سوريا

السودان: هدوء نسبي مع استمرار جهود إنهاء القتال

السودان: هدوء نسبي مع استمرار جهود إنهاء القتال

فلسطين تتصدر مباحثات وزير الخارجية المصري وتور وينسلاند

فلسطين تتصدر مباحثات وزير الخارجية المصري وتور وينسلاند