شاهد: إصابة خطيرة في الصدر إثر اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الثلاثاء بإصابة خطيرة في الصدر، إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس.





ووفق ما نقلت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، فإن قوات الاحتلال تحتجز عائلة ذوقان في غرفة داخل منزلها بمخيم بلاطة شرق نابلس وتمنع دخول الإسعاف.



وتداولت موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اقتحام جيش الاحتلال لمدينة نابلس بقوات كبيرة بالإضافة إلى مقطع لحظة نقل إصابة إلى المستشفى.

يتبع..



















واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وحاصرت منزلا فيه.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، عقب تسلل قوات خاصة، ومحاصرة احد المنازل فيه، وداهمت منازل أخرى.