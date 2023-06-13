شؤون فلسطينية

غرفة تجارة غزة تتحدث لـ"دنيا الوطن" عن تصاريح التجار وحقيقة استيراد سيارات من مصر

غرفة تجارة غزة تتحدث لـ"دنيا الوطن" عن تصاريح التجار وحقيقة استيراد سيارات من مصر
رئيس الغرفة التجارية الصناعية لمحافظة غزة م. عائد أبو رمضان
خاص دنيا الوطن - تامر عليان
تحدث نائب رئيس الغرف التجارية الصناعية الزراعية في فلسطين، رئيس الغرفة لمحافظة غزة م. عائد أبو رمضان، عن تطورات عمل مجلس إدارة غرفة غزة الذي انتخب بداية هذا العام، وعن بعض الملفات التي أثيرت مؤخراً وتمس الغرفة.

وتطرق أبو رمضان في بداية لقاء خاص مع "دنيا الوطن" عن الملف الأبرز مؤخراً وهو ملف تصاريح التجار، مبيناً أنه تم توجيه الدعوة لكافة أعضاء الغرف التجارية بهدف تصويب ملفاتهم وتصاريحهم وإعادة تحويلها من تصريح (احتياجات اقتصادية) إلى تصريح تاجر حقيقي.

وأشار أبو رمضان إلى أن أكثر من 70 % من أعضاء مجالس الغرف التجارية في قطاع غزة الذين تم انتخابهم مطلع العام الجاري 2023، لا يملكون تصاريح للدخول إلى الضفة الغربية أو أراضي عام 48.

وأكد أنهم يعملون حالياً مع الشؤون المدنية واتحاد الغرف الصناعية التجارية الزراعية في فلسطين من أجل حل هذه الأزمة، بشكل خاص وحل مشكلة منتسبي الغرف بشكل عام.

الخطة الاستراتيجية الأولى

وأعلن أبو رمضان عن البدء من قبل مجلس إدارة غرفة محافظة غزة بإعداد الخطة الاستراتيجية الأولى الخاصة بالغرفة، للثلاث سنوات المقبلة.

وأوضح أنه سيتم البدء بعقد لقاءات مع مختلف الفئات في المجتمع وعلى رأسهم المنتسبين والفاعلين في الغرفة، بالإضافة لمؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة في غزة.

كما أعلن عن بدء العمل بالمرحلة الأولى للتحول الرقمي في كافة مرافق الغرفة التجارية الصناعية الزراعية، والمؤسسات المنتسبة والعاملة معها، وذلك بهدف تسهيل العمل على المنتسبين.

اتفاقيات ومشاريع

وأوضح أو رمضان أنهم وخلال زيارة مؤخراً إلى تركيا، عقدوا لقاءات مع غرفة إسطنبول التي تعد من أقدم الغرف التجارية الصناعية في العالم، لافتاً أنهم اتفقوا على إعادة تفعيل اتفاقيات مسبقة كانت عقدت بين غرفة إسطنبول والغرف التجارية الصناعية في فلسطين، وسيتم الإعلان قريباً عن التفاصيل المتعلقة بالأمر.

وأفاد أنهم يعكفون حالياً على إعادة تفعيل الاتفاقيات مع عدد من الغرف التجارية الصناعية في العالم العربي، حيث بدء الأمر مع العاصمة الأردنية عمان، والعاصمة المصرية القاهرة.

استيراد سيارات من مصر

وبخصوص من أثير مؤخراً ونقل على لسانه، نفى أبو رمضان التصريحات المنسوبة له بخصوص السماح باستيراد السيارات من مصر عبر معبر رفح التجاري.

وقال إنه أسيء فهم تصريحاته عبر إحدى الإذاعات المحلية، حيث أنه صرح بأنه لا علم له بخصوص هذا الأمر وأنه سمع به كباقي المواطنين وليس هناك شيء رسمي حتى الأن، معرباً عن أمله بأن يتم تحسين حركة الأفراد والبضائع عبر المعابر المختلفة لقطاع غزة.

 

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