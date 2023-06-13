بريطانيا: ثلاثة قتلى في "حدث كبير" بمدينة نوتنغهام

رام الله - دنيا الوطنقُتل ثلاثة أشخاص، وأصيب مثلهم، فيما اعتقل شخص يبلغ من العمر (31 عاماً)، في حدث وُصف بأنه "كبير" فجر اليوم الثلاثاء في مدينة نوتنغهام، حسب ما أعلنت الشرطة البريطانية.وأفادت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، بأن ما وقع في نوتينغهام وُصف بـ"الحادث الكبير" الذي اضطر إلى إغلاق المدينة.ووفي تفاصيل الحدث تلقت الشرطة اتصالا على الساعة الرابعة من صباح الثلاثاء، من أجل الذهاب إلى منطقة في وسط المدينة، حيث عثرت على جثتي قتيلين.وعقب ذلك، وقف عناصر الشرطة على حادث أخرى في شارع "مليتون"، حيث حاول سائق سيارة "فان" أن يصدم ثلاثة أشخاص، فأصابهم بجروح ونقلوا إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وجرى العثور على جثة قتيل آخر ثالث في شارع "مغدالا"، ثم تمكنت الشرطة من توقيف شاب يشتبه في أن يكون الضالع في الجريمة.وقال شهود إنهم تابعوا لحظة اعتقال المشتبه فيه، وسمعوا صوت الرصاص، على نحو الساعة الخامسة والنصف صباحا.