الجيش الأردني يُعلن إسقاط مسيّرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

أعلن الجيش الأردني اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.



ونقلت قناة (المملكة) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي قوله: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".



وأضاف أنه وبعد إسقاط الطائرة، تبيّن أنها تحمل 500 غرام من مادة "الكرستال"، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.



رام الله - دنيا الوطن