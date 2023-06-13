انخفاض مفاجئ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل





وفيما يلي سعر صرف الدولار الأميركي والعملات الأجنبية مقابل الشيكل:





سعر صرف الدولار: 3:56 شيكل



سعر صرف الدينار: 5:05 شيكل



سعر صرف اليورو: 3:88 شيكل



سعر صرف الجنيه: 0:12 شيكل













رام الله - دنيا الوطنشهد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً مفاجئاً وملحوظاً في التداولات المصرفية.وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، ظهر اليوم، عبر الشاشة 3.56 شيكل في حين صُرف صباحاً بقيمة 3.60 شيكل.