دولي

نتنياهو يُوجه تحذيراً جديداً إلى إيران

نتنياهو يُوجه تحذيراً جديداً إلى إيران
نتنياهو خلال اجتماع سياسي أمني
رام الله - دنيا الوطن
وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، تحذيراً جديداً لإيران، على خلفية الأنباء التي تتحدث عن قرب التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي.

وقال نتنياهو: إن "أي اتفاق أمريكي مع إيران لن يثنينا عن مواصلة فعل كل شيء للدفاع عن أنفسنا"، وفق تعبيره.

وأضاف بأن "سياستنا هي توسيع دائرة التطبيع وكبح إيران وبرنامجها"، وفق ما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت).

ووفق (القناة السابعة) الإسرائيلية، فإن نتنياهو شارك اليوم في نقاش سياسي أمني، في لجنة الشؤون الخارجية والأمن في (كنيست).

ولم تكشف وسائل الإعلام الإسرائيلية تفاصيل بشأن النقاش.

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