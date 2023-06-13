نتنياهو يُوجه تحذيراً جديداً إلى إيران





وأضاف بأن "سياستنا هي توسيع دائرة التطبيع وكبح إيران وبرنامجها"، وفق ما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت).





ووفق (القناة السابعة) الإسرائيلية، فإن نتنياهو شارك اليوم في نقاش سياسي أمني، في لجنة الشؤون الخارجية والأمن في (كنيست).

ولم تكشف وسائل الإعلام الإسرائيلية تفاصيل بشأن النقاش.

رام الله - دنيا الوطنوجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، تحذيراً جديداً لإيران، على خلفية الأنباء التي تتحدث عن قرب التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي.وقال نتنياهو: إن "أي اتفاق أمريكي مع إيران لن يثنينا عن مواصلة فعل كل شيء للدفاع عن أنفسنا"، وفق تعبيره.