غزة: المحكمة العسكرية تباشر النظر في قضية استشهاد الملازم خالد مصلح

رام الله - دنيا الوطنعقدت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، صباح الثلاثاء، أولى جلساتها للنظر في قضية استشهاد الملازم خالد محمد مصلح، برصاص أحد الخارجين على القانون.وذلك، وفقاً للمادتين (7 و8) من قانون القضاء العسكري رقم (4) لعام 2008م، وتعديلاته.وكانت النيابة العسكرية أنهت جميع التحقيقات بملف القضية، أمس الإثنين، وقدمت لائحة الاتهام للمحكمة ضد المتهم (عصام سليمان محمد النباهين)، مدني من مواليد عام 1990، وموقوف بتاريخ 10 يونيو 2023، لارتكابه جريمة قتل الشهيد (ملازم/ خالد محمد مصلح) أثناء تأدية مهامه في إنفاذ القانون.حيث قامت النيابة العسكرية بجميع الإجراءات القانونية، من استجواب للمتهم بحضور محاميه، وجمع وتقديم الأدلة الثبوتية، والاستماع لشهود الواقعة، وتقرير الطب الجنائي، بالإضافة لتقرير الأدلة الجنائية ومعاينة مسرح الجريمة.وتستمر المحكمة بعقد جلساتها بصورة دائمة، بصفتها محكمة درجة أولى، لحين النطق بالحكم.يذكر أن الشهيد "خالد محمد مصلح" من مرتبات جهاز الشرطة، استشهد صباح السبت الماضي برصاص المتهم "عصام النباهين" خلال تأدية واجبه الوطني في تنفيذ مذكرات قبض بحق "النباهين" بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.ونعت وزارة الداخلية والأمن الوطني شهيد الواجب الوطني "مصلح"، وأكدت أن كل من يعتدي على رجال الشرطة والأمن خلال تأدية مهامهم لن يفلت من العقاب، وأن يد العدالة ستقتص من كل المجرمين والعابثين بأمن شعبنا.