شؤون فلسطينية

الهباش: التسريبات الإسرائيلية حول مشروع تقسيم الأقصى خطيرة وتنذر بعواقب وخيمة

الهباش: التسريبات الإسرائيلية حول مشروع تقسيم الأقصى خطيرة وتنذر بعواقب وخيمة
مستوطنون في المسجد الأقصى - أرشيف
حذّر الدكتور محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، من عواقب وخيمة إذا استمرت إسرائيل في محاولاتها لفرض ما يسمى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك. 

وأكّد الهباش في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ فلسطين والقدس والمسجد الأقصى سوف تبقى عصية على مؤامرات التقسيم والتفتيت، محذرًا من تبعات الإقدام الفعلي على تنفيذ ما يعرف باسم مقترح مشروع عميت هليفي الهادف لتقسيم المسجد الأقصى مكانيًا وزمانيًا، وتمرير صبغة جديدة لاقتحامات المستوطنين له من أبوابه كافة، بالإضافة لإلغاء الرعاية الهاشمية للمقدسات.

وشدد قاضي القضاة على رفض جميع المساعي الصهيونية الرامية لتهويد المسجد الأقصى وتقسيمه، مطالبا بوقفة عربية، وإسلامية، ودولية جادة وعاجلة لمنع الإحتلال من المضي قدمًا في مخططاته الاستيطانية والتوسعية، بالإضافة لفرض عقوبات دولية صارمة بحق دولة الإحتلال في خطوة جدية لمنعها من العبث بالمقدسات الدينية كونها تجاوزت جميع الخطوط الحمراء.

وختم الهباش بالقول: يكون الأقصى فتكون فلسطين، يحضُر الأقصى فيحضُر التاريخ جميعه، فلا استقلال ولا عروبة دون المسجد الأقصى ودون فلسطين.

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