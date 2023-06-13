صور.. الدفاع المدني يضبط حفرة غير قانونية مُعدة لتخزين الوقود في رفح













رام الله - دنيا الوطنضَبطت فرق التفتيش والمتابعة بإدارة الأمن والسلامة بالمديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة رفح، حفرة كبيرة غير قانونية قيد الإنشاء تُعد لتخزين السولار داخل أرض زراعية شرق المحافظة.وقال العقيد رأفت البواب، مدير الدفاع المدني بالمحافظة، في تصريح أبرزه موقع وزارة الداخلية بغزة: إن فرق الأمن والسلامة في المحافظة تلقّت معلومات تفيد بوجود أعمال غير قانونية لحُفرة كبيرة داخل أرض زراعية شرق المحافظة.ولفت إلى أن فريق الأمن والسلامة، برفقة قوة من شرطة المحافظة، توجهت لمعاينة المكان فور تلقي البلاغ، حيث تم اكتشاف حفرة قيد الإنشاء تتسع لتخزين مليون لتر وقود، وحفرة أخرى تتسع لألفي لتر زيت.وأوضح مدير الدفاع المدني برفح أنه تم إغلاق المكان ورَدم الحفرة تحت إشراف فريق الأمن والسلامة.ونوه البواب إلى أنه تم تحرير مُخالفة وتعهد عَدلي بحق صاحب الحفرة، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه؛ نظراً لما يشكله فعله من خطر على حياة المواطنين.وشدّد أنه لن يتم التهاون مع أية حالات تخزين مخالفة لإجراءات الأمن والسلامة، أو منشآت خطرة تخالف تلك الإجراءات سواء بالنقل أو بالتخزين.ودعا البواب المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر.