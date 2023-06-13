إصابة 22 جندياً أميركياً جرّاء حادث مروحية في سوريا

أفادت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الثلاثاء، بإصابة 22 جندياً أميركياً بجروح متفاوتة، جرّاء وقوع حادث لمروحية في شمال شرقي سوريا.



وقالت القيادة الأميركية خلال بيان لها، إن "الجنود يتلقون العلاج بسبب الحادث، وتمّ نقل 10 منهم إلى منشأة طبية خارج منطقة العمليات".وفق قناة (الميادين)



وأشار البيان إلى أنّ "سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق"، لافتةً إلى أن المنطقة التي كانت فيها المروحية لم تكن تتعرض "لنيران معادية" وقت وقوع الحادث. وفق تعبيرها









رام الله - دنيا الوطن