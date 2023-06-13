السودان: هدوء نسبي مع استمرار جهود إنهاء القتال

رام الله - دنيا الوطنيشهد السودان، اليوم الثلاثاء، هدوءاً نسبياً في جبهات القتال بين قوات الجيش والدعم السريع، يرافقه تحليق متواصل للطائرات المسيرة في العاصمة ومختلف المدن، وسط استمرار الجهود لإنهاء القتال.وأفادت وسائل إعلام بأن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، لم يوافق على مقترحات للوسطاء الأفارقة بشأن عقد لقاء مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وفق ما جاء على موقع (روسيا اليوم).من جانبه، قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني ، إن "ما يحدث في البلاد تمرد وليست حرباً أهلية"، مؤكداً أن الحكومة تسعى لمعالجته.وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات الدعم السريع دعمه الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة، برئاسة فولكر بيرتس، الذي يرفض الجيش السوداني التعامل معه.وأعربت القوات عن ترحيبها بمشاركة المدنيين في محادثات جدة السعودية، والانخراط في مفاوضات سياسية لحل الأزمة السودانية.ومنذ بدء النزاع في 15 نيسان/ أبريل الماضي، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أبرم الجانبان أكثر من اتفاق لوقف النار، سرعان ما كان يتم خرقها.وتزداد الأوضاع الإنسانية وحركة المدنيين تعقيداً ومأساوية جراء الاشتباكات المسلحة في السودان، في ظل نفاد الدواء والغذاء والمياه الصالحة للشرب، مع تفشي موجات غلاء في جميع أسعار الاحتياجات اليومية الأساسية.كما يواجه مرضى الكلى معاناة صحية مستمرة جراء توقف جميع وحدات غسيل الكلى بالخرطوم، باستثناء واحدة تعمل بمشفى سوبا، والتي تعمل لمدة أربع ساعات فقط خلال اليوم.