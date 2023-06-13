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شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى لـ"دنيا الوطن": جلسة حاسمة بين الأسرى الإداريين ومصلحة السجون قبل الشروع بالإضراب

هيئة الأسرى لـ"دنيا الوطن": جلسة حاسمة بين الأسرى الإداريين ومصلحة السجون قبل الشروع بالإضراب
توضيحية
خاص دنيا الوطن - تامر عليان
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إنه سيتم عقد جلسة حاسمة غداً الأربعاء بين إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وممثلي الأسرى الإداريين.

وأوضح أبو بكر في تصريح لـ "دنيا الوطن" اليوم الثلاثاء، أن الجلسة بين إدارة السجون وممثلي الأسرى الإداريين، ستكون غداً الأربعاء، لمناقشة مطالب الأسرى بعد تهديدهم بالشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام.

ولفت إلى أنه في حال لم تستجب إدارة السجون لمطالب الأسرى الإداريين سيتم اتخاذ قرار الإضراب والشروع به في 18 من الشهر الجاري.

وبين أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال قد وصل عددهم حالياً إلى أكثر من 1100 أسير، وأن خطواتهم المشروعة تأتي رفضاً للاعتقال التعسفي، ولتمديد اعتقالهم أكثر من مرة، بالإضافة لعملية إعادة اعتقالهم عقب الإفراج عنهم من قبل الاحتلال.

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