إعلام الاحتلال: مناورة اللكمة القاضية حاكت التعرض لآلاف الصواريخ من أربع جبهات

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن مناورة "اللكمة القاضية" حاكت التعرض لآلاف الصواريخ من أربع جبهات.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن (100 قتيل و1000 جريح)، سيناريو وُضع خلال مناورة "اللكمة القاضية" التي نفذها الجيش الإسرائيلي التي تحاكي تعرض إسرائيل لهجوم إيراني، وتدمير 1000 موقع ووقوع أضرار كبيرة في البنية التحتية المدنية والعسكرية.كما أفاد موقع (والا)، بأن قيادة الجبهة الداخلية مارست مناورة خاصة ضمن مناورة اللكمة القاضية الأسبوع الماضي حاكت فيه وضعا لتعرض الجبهة الداخلية لآلاف الصواريخ من لبنان وسوريا والعراق وغـزة بعد شن هجمات في إيران، مما يسفر عن مقتل نحو 100 إسرائيلي وإصابة نحو 1000، وحدوث دمار في 1000 موقع منها 500 دمارا كبيرا، وحدوث أضرار بالبنية التحتية للكهرباء والمياه وقواعد الجيش والمراكز السكانية، كما مارست إخلاء نحو 50 مستوطنة.