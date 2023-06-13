دولي

لليوم الثاني.. لبيد يدلي بشهادته في قضايا فساد ضد نتنياهو

لليوم الثاني.. لبيد يدلي بشهادته في قضايا فساد ضد نتنياهو
لبيد يدلي بشهادته في قضايا فساد ضد نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة، وذلك لليوم الثاني على التوالي؛ ليُدلي بشهادته ضمن محاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو في القضية المعروفة إعلامياً بملف (1000). 

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) القول عن لبيد بأن "شهادته ستتمحور حول فترة تولية حقيبة المالية حينما رفض طلب نتنياهو مرتين تمديد سريان قانون الإعفاءات الضريبية للعائدين من الخارج، بهدف منح امتيازات لصديقيه رجل الأعمال الثري ارنون ميلتشين، والإبلاغ عن دخله  خارج إسرائيل إلى ضريبة الدخل، وأيضا الثري جيمس باكر".

ويسعى الادعاء العام من وراء شهادة لبيد إثبات التهم المنسوبة إلى نتنياهو في هذا الملف حول تلقيه الهدايا من ميلتشين.

ووفقًا للائحة الاتهام، ميلتشين هو من بادر بالاتصال بوزير المالية يائير لبيد آنذاك عن طريق محاميه بطلب يجيز لوزير المالية تمديد الإعفاء الضريبي شخصيًا للمقيمين العائدين لمدة عشر سنوات إضافية. حيث كان ميلتشين حينها مقيمًا عائدًا.

غير أن لبيد أبدى تحفظه من الطلب، موضحاً أنه لا ينوي فعل ذلك من أجل منح ميلتشين هذا الامتياز. 
 

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