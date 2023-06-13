الإحصاء الفلسطيني: انخفاض عدد رخص الأبنية خلال الربع الأول من العام

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، عن انخفاض عدد رخص الأبنية على مستوى فلسطين خلال الربع الأول 2023 مقارنة بالربع السابق، لانخفاض عدد رخص الأبنية الجديدة.وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة بلغ 2530 رخصة خلال الربع الأول من عام 2023، منها 1625 رخصة أبنية جديدة.وأشار إلى انخفاض عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 10% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، كما سجل انخفاضاً قدره 23% مقارنة بالربع المناظر من عام 2022، وانخفض عدد رخص الأبنية الجديدة بنسبة 3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، وانخفض بنسبة 19% مقارنة بالربع المناظر من عام 2022.وبلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 1105 ألف متر مربع، منها 867 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و238 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 4918 وحدة سكنيـة مساحاتها 810 آلاف متر مربع، منها 3855 وحدة سكنية جديدة مساحتها 640 ألف متر مربع، و1063 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 170 ألف متر مربع.وسجل عدد الوحدات السكنية الجديدة انخفاضاً بنسبة 18% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، وبنسبة 23% مقارنة بالربع المناظر من عام 2022.