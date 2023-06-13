الأشغال بغزة: مركز خدمات الجمهور استقبل 661 مواطنًا خلال مايو الماضي

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، إن مركز خدمات الجمهور التابع لها، استقبل خلال شهر مايو الماضي 661 مواطنًا، في المقر الرئيسي للوزارة والمديريات.ونوهت الوزارة، أن المركز قدم 152 خدمة تتعلق بمجال الإسكان والإعمار، تشمل إصدار شهادات خلو الطرف، وتسويات مالية للشقق السكنية، ومعاملات تغيير كفيل، ومعاملات قانونية، وإفادات وغيرها.وأوضحت، أنها تستقبل بعض الطلبات الكترونياً حيث وصل عددها لـ 120 طلب، بالإضافة لاستقبال أكثر من 80 اتصال هاتفي أو واتس أب من استفسارات المواطنين.يذكر أن مركز خدمات الجمهور في وزارة الأشغال العامة والإسكان يعمل بشكل يومي من الأحد حتى الأربعاء، للرد على استفسارات المواطنين وتقديم الخدمات المتاحة لهم.