شؤون فلسطينية

جامعة النجاح تتصدر الجامعات الفلسطينية في تصنيف التايمز العالمي للتأثير المجتمعي للجامعات

جامعة النجاح تتصدر الجامعات الفلسطينية في تصنيف التايمز العالمي للتأثير المجتمعي للجامعات
جامعة النجاح الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
للعام الثالث على التوالي، جامعة النجاح الوطنية تتصدر الجامعات الفلسطينية وتحافظ على المرتبة الأولى فلسطينياً في تصنيف التايمز العالمي للتأثير المجتمعي للجامعاتTimes Higher Education-Impact Ranking 2023 ، وحصلت الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات الفلسطينية والمركز الحادي عشر عربياً، وضمن قائمة أفضل 300 جامعة على مستوى العالم متفوقة على كثير من الجامعات العالمية والعربية بعشرات المراكز.

ويصدر هذا التصنيف عن مجلة التايمز البريطانية للتعليم العالي المتخصصة بتصنيف الجامعات حول العالم، ويعتمد في منهجيّته على تقييم جهود الجامعات والتزامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs). التي تم تحديدها من قبل منظمة الأمم المتحدة عام 2015، وتغطي هذه الأهداف مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مثل: الفقر، والجوع، والصحة، والتعليم، والتغيّر المناخي، والمساواة بين الجنسين، والمياه، والصرف الصحي، والطاقة، والبيئة، والعدالة الاجتماعية، وغيرها.

ويتطلب دخول الجامعات لهذا التصنيف المشاركة بأربعة أهداف على الأقل من أهداف التنمية المستدامة، حيث يتم اختيار الهدف السابع عشر كهدف إجباري (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، بالإضافة الى نتيجة أفضل 3 أهداف شاركت بها الجامعة.

وتمكنت جامعة النجاح من المشاركة في جميع أهداف التنمية المستدامة ال 17 التي وضعتها الأمم المتحدة لتقييم أداء التأثير المجتمعي 

للجامعات ومدى التزام الجامعات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتم تصنيف جامعة النجاح وفقاً لأهداف: القضاء على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، الاستدامة في الإستهلاك والإنتاج وعقد الشراكات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وجاء الإعلان عن نتائج التصنيف خلال القمة العالمية للتعليم العالي التي تم عقدها في رحاب حرم جامعة الملك عبدلله للعلوم والتكنولوجيا – جدة، في المملكة العربية السعودية في الفترة بين 30 أيار إلى 2 حزيران 2023 حيث شاركت الجامعة في أعمال القمة العالمية حيث مثل الجامعة نائب رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة د. نضال دويكات.

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