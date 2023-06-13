الاحتلال يأخذ قياسات منزل الشهيد معاذ المصري في نابلس تمهيدًا لهدمه

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلي، صباح اليوم، بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم، منزل الشهيد معاذ المصري منفذ عملية الأغوار، تمهيداً لهدمه.ووفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (كان) فإن "قوات من الجيش اقتحمت نابلس فجر اليوم وأجرت مسحا هندسيا لمنزل معاذ المصري، منفذ عملية الأغوار، تمهيدا لهدمه لاحقاً".وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي نفذ الفلسطينيان معاذ المصري وحسن قطناني عملية إطلاق نار ضد مركبة إسرائيلية تقلّ 3 مستوطنات (أم وابنتيها) في منطقة جسر الحمرا قرب قرية فروش بيت دجن في الأغوار الوسطى بالضفة الغربية وأدت لمقتلهم.