الشرطة تحقق في ملابسات وفاة فتاة جنوب قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنباشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة فتاة تبلغ من العمر (19 عاماً) من بلدة كفر ثلث جنوب شرق قلقيلية.وقال العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي بإسم الشرطة، إنه "وبناء على اشارة وصلت لغرفة عمليات الشرطة حول وصول جثة تعود لفتاة من بلدة كفر ثلث إلى مشفى درويش نزال الحكومي، على الفور تحركت قوة من المباحث العامة والأدلة الجنائية والتحقيقات، ومركز شرطة كفر ثلث إلى المكان، وباشرت اجراءات البحث لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة".وأكد العقيد ارزيقات، أنه تم إبلاغ النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على الجثة وإحالتها إلى معهد الطب العدلي للوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة.