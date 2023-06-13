شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصل الصين في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام

الرئيس عباس يصل الصين في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام
الرئيس عباس يصل الصين في زيارة رسمية
رام الله - دنيا الوطن
وصل، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية الصين الشعبية، في زيارة دولة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

وسيلتقي الرئيس خلال الزيارة مع الرئيس الصيني شي جي بينغ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيلتقي الرئيس عباس، عدداً من كبار المسؤولين الصينيين.

ويرافق الرئيس عباس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الصين فريز مهداوي.

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