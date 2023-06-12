دولي

صحيفة تكشف عن تفاصيل فشل أمني داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية

صحيفة تكشف عن تفاصيل فشل أمني داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل ما جرى داخل قاعدة (لواء الناحال) العسكرية الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة تحت عنوان (فشل أمني) إن "اثنان من كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي تنكرا على هيئة أشخاص عاديين وتمكنا من الدخول بدون تصريح لقاعدة تدريب لواء الناحال".

وأضافت الصحيفة أن "تمت سرقة سيارتَيْ جيب من نوع رانجلر و4 أسلحة من القاعدة على يد الضباط المتنكرين".

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي في إطار اختبار من الضباط أجرى لفحص تأمين القاعدة العسكرية.

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