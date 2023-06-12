النائب عطية يدعو لتشكيل سجل لتوثيق جرائم الاحتلال العنصرية بحق أطفال فلسطين

رام الله - دنيا الوطنقال النائب الأردني خليل عطية إن البرلمان العربي أشاد بجهود المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني، مؤكداً أن الرعاية والوصاية الهاشمية الأردنية للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية تشكل عامل قوة في وجه الاحتلال ومخططاته التهويدية.وجدد النائب عطية التأكيد على "الاتفاق الموقع بين الملك عبد الله والرئيس محمود عباس بتاريخ 31/3/2013، مثمناً الدور الأردني في رعاية وصيانة المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس عبر الأوقاف الإسلامية وبعناية المملكة للحفاظ على عروبة القدس".وأضاف في مداخلة له "اننا نستنكر الجريمة النكراء التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقتل الطفل محمد التميمي (عامان ونصف) بدم بارد خلال اقتحامها قرية النبي صالح شمال رام الله ".وأكد أن هذه جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل، ويلفت نظر العالم إلى تلك الجرائم العنصرية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق أطفال فلسطين.وشدد على تضامن البرلمان العربي مع عائلة التميمي وكل عائلات الشهداء والأسرى، ومساندة كل الجهود التي تعتبر استهداف الأطفال الفلسطينيين جزء أساسي من تصرفات وسلوكيات النظام العنصري الإسرائيلي.ودعا إلى تشكيل سجل خاص يبادر لتوثيق تلك الجرائم العنصرية البغيضة بحق أطفال فلسطين، مبيناً أنه ووفقاً لإحصائية صادرة عن مؤسسات شؤون الأسرى الفلسطينيين فقد تم اعتقال نحو 21 الف طفل فلسطيني منذ عام 2000، وخلال عام 2021تم اعتقال أكثر من 13000 طفل، ويقبع داخل سجون الاحتلال قرابة 160 طفلا حتى الأن، اما عن الأطفال الشهداء فمنذ عام 2000 بلغ العدد 2270 طفلا، وفي 2014 استشهد في العدوان على غزة 546 طفلا.