المالكي يلتقي نظيره السعودي ويبحث معه عدة ملفات

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الإثنين، نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.وأعرب المالكي خلال اللقاء، عن دعم فلسطين لترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض اكسبو 2030 في مدينة الرياض والاستعداد الفلسطيني الكامل لتقديم كل ما هو ممكن للفوز بهذا الترشح.بدوره، أعرب وزير الخارجية السعودي عن شكر وتقدير المملكة لدعم دولة فلسطين لترشحها.وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما ناقش الجانبان آخر المستجدات والتطورات السياسية في فلسطين، وإمعان الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته وجرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وغيرها من السياسات الاستعمارية من خلال التهجير القسري، وهدم المنازل والاستيلاء على الممتلكات في مدينة القدس ، والاستيلاء على الأراضي في مختلف مناطق الأرض الفلسطينية، وتوسيع المستوطنات، الذي يؤدي إلى إنهاء حل الدولتين، بالإضافة لسلسلة القوانين الاستعمارية العنصرية التي تعمل (كنيست) الإسرائيلية على إقرارها، كونها تنتهك الوضع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي لأرض فلسطين بما فيها عاصمتها القدس الشرقية المحتلة، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وأكد المالكي أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على ضرورة وضع حد فوري لإفلات إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، من العقاب.