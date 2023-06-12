الخارجية تدين المخططات الاستيطانية الجديدة وتعتبرها اختبارا لمواقف إدارة بايدن

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية، ما أورده الإعلام الإسرائيلي بشأن عزم الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، واعتبرتها جريمة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإمعانا إسرائيليا رسميا في ضم الضفة الغربية المحتلة.وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، إنها تنظر بخطورة بالغة لما أورده الإعلام العبري أيضا حول إقدام الحكومة الإسرائيلية على إبلاغ الإدارة الأميركية بهذه المخططات، واعتبرتها اختبارا جديا للإدارة الأميركية وموقفها من حل الدولتين.وطالبت وزارة الخارجية ، في بيانها، بموقف أميركي حازم لمنع تنفيذ تلك المخططات.